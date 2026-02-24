NBA／跟腱重傷復健13個月重返賽場 墨瑞自信能找回競爭力

歷經超過13個月漫長復健等待，鵜鶘全能後衛墨瑞（Dejounte Murray）預計將在台灣時間星期三主場迎戰勇士一役正式回歸，這將是他自右腳阿基里斯腱斷裂後首次站上NBA賽場。

墨瑞上一次出賽已是13個多月前。2025年2月1日對塞爾蒂克一戰中，他不幸撕裂右腳阿基里斯腱，賽季提前報銷。事實上，他的鵜鶘生涯從一開始就相當不順遂，才剛交易後的首場比賽便遭遇左手骨折，導致整季僅出賽31場。

鵜鶘是在2024年休賽季透過交易自老鷹換來墨瑞，當時送出丹尼爾斯（Dyson Daniels）、南斯（Larry Nance Jr.）、澤勒（Cody Zeller）以及2025與2027年兩枚首輪選秀權，代價不小。然而傷病接連打擊，使這筆重磅交易至今仍未真正兌現價值。

更大的變化在場外。自墨瑞倒下後，鵜鶘歷經管理層全面改組，杜馬斯（Joe Dumars）接掌籃球事務部門，球隊也送走長年核心英格倫（Brandon Ingram），並解雇總教練格林（Willie Green）。如今由代理總教練博雷戈（James Borrego）接掌兵符，將球隊重心轉向年輕核心戰將，包括兩位新秀昆恩（Derik Queen）和費爾斯（Jeremiah Fears）。目前鵜鶘在西區排名後段，處於重整與過渡階段。

對於復健如此久終於能夠復出，墨瑞態度堅定。「有很多藉口可以讓一個懦夫說『不，我不上場』，但我不是那樣的人，」他在訓練後表示。「我經歷的一切、正在面對的一切，都是我前進的燃料。」

墨瑞進一步說道：「我熱愛這個比賽，我讓自己有能力說出我想為家人、為球團、也為紐奧良這座城市上場比賽。我覺得我最好的籃球水平還在前面。」

代理總教練博雷戈則對墨瑞的態度給予高度肯定。「這代表他的品格，他真的在乎，」博雷戈說。「不是每個經歷這種傷勢的球員都會選擇這個時間點回來。這孩子想打球，他想站上場，他想競爭，他想和隊友一起拚，他想贏球。」

至於墨瑞是否完全符合球隊長遠藍圖，博雷戈認為現在談這個還太早。「現在討論他如何融入長期計畫或許為時過早，」他表示。不過語氣中已透露出願意讓墨瑞登場的傾向，只是尚未正式拍板。

墨瑞也提到自己與杜馬斯及新管理層保持良好關係，但他強調：「不管誰在管理層，不管誰是教練，我們都必須走上球場，全力以赴，用正確方式打球。」