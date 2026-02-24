快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／對戰東西區龍頭已拿5勝 馬刺鎖死活塞康寧漢成關鍵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺本季對戰聯盟前2名的雷霆隊與活塞合計拿下5勝，展現問鼎冠軍的實力！ 路透
馬刺本季對戰聯盟前2名的雷霆隊與活塞合計拿下5勝，展現問鼎冠軍的實力！ 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

馬刺隊今天以114：103擊敗活塞隊，拉出一波9連勝，本季對戰聯盟前2名的雷霆隊與活塞合計拿下5勝，展現問鼎冠軍的實力，且本場比賽馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）更是與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手，讓MVP候選人之一的康寧漢Cade Cunningham）全場26次出手僅命中5球，成為馬刺取勝關鍵。

聯盟排名前3的馬刺與活塞，今天進行本季首度交手，儘管上半場一度拉鋸，不過下半場馬刺在防守端持續加壓，逐漸擺脫活塞糾纏，最終以11分差距取勝，拉出9連勝，也中斷活塞5連勝。

馬刺不僅先發五虎得分雙位數，團隊還砍進18記三分球，並且在防守端成功箝制住活塞一哥康寧漢，讓目前排名在MVP排行榜第4名的康寧漢，全場出手26次僅命中5球，創下個人賽季第二低的單場命中率。

談到卡瑟爾今天對於康寧漢的成功防守，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）說：「他在執行戰術計畫和展現競爭意識方面表現非常出色，同時兼顧身體對抗性，帶給對手很大壓力。」

活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也坦言，馬刺防守確實對他們造成很大困擾，尤其是溫班亞瑪，「你必須突破他的防線，但我們卻始終繞不開他，杜倫（Jalen Duren）在後半段做得不錯，成功突破他的防守，但溫班亞瑪真的太有天賦也太聰明，我們必須有效突破他的防線才行。」

馬刺 康寧漢 Cade Cunningham Victor Wembanyama

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪完成對聯盟29隊阻攻紀錄 馬刺退活塞拉出9連勝

NBA／昔活塞基石遭公牛棄用惹人心疼 艾維：過去的艾維死了

NBA／關鍵時刻遭尼克主帥棄用 紐媒：1.5億美元球星令人失望

NBA／直言回味昔明星賽強度多半粉絲濾鏡 杜蘭特：根本沒那麼激烈

相關新聞

NBA／溫班亞瑪完成對聯盟29隊阻攻紀錄 馬刺退活塞拉出9連勝

聯盟戰績排名第2、3名的活塞與馬刺隊今天進行本季首度交手，上半場展開激烈拉鋸戰，馬刺先發五虎火力全開，瓦賽爾（Devin...

NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 KD：我和柯瑞沒說過不打

已經手握4面奧運金牌，且成為美國男籃隊史奧運得分王的杜蘭特（Kevin Durant），今天宣布如競技水準允許，將參加2...

NBA／勇士波神因「POTS」再缺陣2場 庫明加有望迎轉隊首秀

勇士隊交易大限前用庫明加（Jonathan Kuminga）換波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），沒想到波爾辛吉斯只打1場又休兵，接下來對上鵜鶘和灰熊隊，他都確定因病缺陣。 波爾

NBA／跟腱重傷復健13個月重返賽場 墨瑞自信能找回競爭力

歷經超過13個月漫長復健等待，鵜鶘全能後衛墨瑞（Dejounte Murray）預計將在台灣時間星期三主場迎戰勇士一役正式回歸，這將是他自右腳阿基里斯腱斷裂後首次站上NBA賽場。 墨瑞上一次出賽

NBA／對戰東西區龍頭已拿5勝 馬刺鎖死活塞康寧漢成關鍵

馬刺隊今天以114：103擊敗活塞隊，拉出一波9連勝，本季對戰聯盟前2名的雷霆隊與活塞合計拿下5勝，展現問鼎冠軍的實力，...

NBA／10年前預言布朗璀璨未來 詹皇力挺爭MVP：他的名字應該被討論

在塞爾蒂克客場痛宰湖人的戰役中，布朗（Jaylen Brown）再度成為焦點之一，全場攻下32分8籃板7助攻3抄截，全能表現成為勝負分水嶺。而更引人注目的是，4屆MVP得主詹姆斯（LeBron Jam

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。