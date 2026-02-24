NBA／對戰東西區龍頭已拿5勝 馬刺鎖死活塞康寧漢成關鍵

馬刺隊今天以114：103擊敗活塞隊，拉出一波9連勝，本季對戰聯盟前2名的雷霆隊與活塞合計拿下5勝，展現問鼎冠軍的實力，且本場比賽馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）更是與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手，讓MVP候選人之一的康寧漢（Cade Cunningham）全場26次出手僅命中5球，成為馬刺取勝關鍵。

聯盟排名前3的馬刺與活塞，今天進行本季首度交手，儘管上半場一度拉鋸，不過下半場馬刺在防守端持續加壓，逐漸擺脫活塞糾纏，最終以11分差距取勝，拉出9連勝，也中斷活塞5連勝。

馬刺不僅先發五虎得分雙位數，團隊還砍進18記三分球，並且在防守端成功箝制住活塞一哥康寧漢，讓目前排名在MVP排行榜第4名的康寧漢，全場出手26次僅命中5球，創下個人賽季第二低的單場命中率。

談到卡瑟爾今天對於康寧漢的成功防守，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）說：「他在執行戰術計畫和展現競爭意識方面表現非常出色，同時兼顧身體對抗性，帶給對手很大壓力。」

活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也坦言，馬刺防守確實對他們造成很大困擾，尤其是溫班亞瑪，「你必須突破他的防線，但我們卻始終繞不開他，杜倫（Jalen Duren）在後半段做得不錯，成功突破他的防守，但溫班亞瑪真的太有天賦也太聰明，我們必須有效突破他的防線才行。」