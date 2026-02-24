NBA／10年前預言布朗璀璨未來 詹皇力挺爭MVP：他的名字應該被討論

在塞爾蒂克客場痛宰湖人的戰役中，布朗（Jaylen Brown）再度成為焦點之一，全場攻下32分8籃板7助攻3抄截，全能表現成為勝負分水嶺。而更引人注目的是，4屆MVP得主詹姆斯（LeBron James）賽後公開為布朗背書，直言他應該被納入本季MVP討論行列。

「這整個MVP話題，我不懂為什麼他的名字沒有被更多人提起，」詹姆斯表示。「開季前沒有人看好他們，他現在場均多少？30分？接近30分吧？有時候這就像是一場人氣投票。」

這場勝利讓塞爾蒂克戰績提升至37勝19負，穩居東區第2。布朗本季場均29.2分、7.0籃板、4.8助攻，三項數據皆創下生涯新高。

詹姆斯指出，布朗在各種艱困情況之下帶隊前行，這種成果更值得被外界認可。綠衫軍先是折損因阿基里斯腱撕裂報銷的泰托姆（Jayson Tatum），還失去2024年冠軍班底成員哈勒戴（Jrue Holiday）、霍佛德（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但即便面臨如此複雜情景，球隊依然保持高度競爭力。

「我認為他把外界說他們會下滑的聲音當成動力，」詹姆斯說。「整支冠軍隊幾乎重組，他用這些質疑讓球隊穩住局面。他們打出很棒的籃球，而這和他以及隊友們有關。他已經邁向下一個層次。」

對於MVP話題，布朗保持冷靜，但也坦率說出自我定位。「我覺得自己是世界上最好的攻守兼備球員，」布朗說。「我攻防兩端都能影響比賽。每晚都能上場拚戰，這其實很不容易。我是一名領袖，能幫助隊友打得更有信心，這些未必會體現在數據裡。但我渴望勝利，每一晚都全力以赴爭取贏球機會。」

布朗也對詹姆斯的稱讚表達感激。「能參與塞爾蒂克對湖人的對決是種榮耀，而詹姆斯可能是史上最好的球員之一，他能給我如此高的評價，我非常感恩。」

新秀年的布朗對上詹姆斯。 路透社

兩人本月初才在明星賽美國隊同隊並肩作戰。布朗透露，期間兩人還聊起一段10年前的往事。當他還是新秀時，首次先發對上騎士，賽後詹姆斯曾在耳邊對他說：「你有一天會成為全明星，會成為一名偉大的球員。」

「我們在明星賽聊到那件事，我問他『你還記得10年前那句話嗎？』他笑著說當然記得，還說他對我現在的表現一點也不意外，」布朗回憶。「他告訴我繼續證明質疑者錯誤，繼續帶領球隊，人們自然會注意到你。」