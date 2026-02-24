快訊

NBA／溫班亞瑪完成對聯盟29隊阻攻紀錄 馬刺退活塞拉出9連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪今天有21分、17籃板、6阻攻的全能演出。 路透

聯盟戰績排名第2、3名的活塞與馬刺隊今天進行本季首度交手，上半場展開激烈拉鋸戰，馬刺先發五虎火力全開，瓦賽爾（Devin Vassell）全場三分球11投7中拿下28分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也有21分、17籃板、6阻攻的全能演出，幫助馬刺以114：103拉出一波9連勝。

馬刺過去8場比賽陸續擊敗雷霆、湖人、勇士隊，成為聯盟近期狀況最火熱的球隊，戰績也逐漸追上排名在前兩位的東、西區龍頭活塞與雷霆隊。

馬刺本季4度（包含NBA盃四強賽）擊敗雷霆後，今天首度與活塞交手，上半場雙方就不斷擦出火花，包括第2節剩下3分多鐘時，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）與卡瑟爾（Stephon Castle）爆發推擠衝突，還導致強森（Keldon Johnson）與杜倫（Jalen Duren）雙雙吞下技術犯規，馬刺打完上半場靠著瓦賽爾投進5記三分球，以2分領先活塞。

易籃後，馬刺團隊火力持續加溫，包括第4節初在溫班亞瑪領軍下打出一波7：0攻勢拉開差距，加上瓦賽爾持續在外圍開砲，最終11分差拿下9連勝，並中斷活塞近期6連勝。

溫班亞瑪完成生涯對戰聯盟其他29隊都送出阻攻紀錄，且僅花160場；活塞則以杜倫攻下25分、14籃板最佳，康寧漢拿下16分、10助攻，但他全場出手26次僅命中5球。

