聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／太陽「惡棍」左手骨折休4至6週 主帥強調球隊風格不變
鳳凰城太陽再度傳出傷兵噩耗。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，陣中主力後衛布魯克斯（Dillon Brooks）因左手骨折，預計將缺席4至6週，對正為季後賽席位奮戰的太陽而言無疑是一記重擊。
布魯克斯是在上週六對陣魔術的比賽中受傷。該役太陽歷經雙延長賽，以113比110驚險擊敗魔術，但布魯克斯卻在勝利背後付出代價。球隊隨後證實其左手骨折，將進一步觀察恢復狀況。
更令人擔憂的是，這波傷病潮並非單一事件。就在同一天，太陽也宣布當家球星布克（Devin Booker）因右臀拉傷將至少缺席一週。除此之外，艾倫（Grayson Allen）因腳踝與膝傷、古德溫（Jordan Goodwin）因小腿傷勢，也缺席了對拓荒者的比賽。主力輪換接連倒下，使太陽戰力明顯受損。
談到布魯克斯的傷勢與球隊現況，總教練奧特（Jordan Ott）態度依舊堅定。「我們的球隊定位不會改變，」奧特表示。「還是要打我們的風格。防守要更好，進攻也要更好；隨著情況推進，我們必須找到新的方法來應對。」
目前戰績33勝25負的太陽，是西區令人意外的競爭者之一，而布魯克斯正是這股氣勢的重要推手。他本季場均20.9分、3.7籃板，得分較上季提升6.9分，根據《ESPN》統計，這是連續兩季符合得分王資格球員中第6大的成長幅度。無論外線火力或場上強硬防守，布魯克斯都為太陽帶來穩定輸出與情緒能量。
如今失去這名攻守兼備的主力後衛，太陽勢必得仰賴更多年輕戰力與板凳深度填補空缺。奧特也坦言，接下來的調整將是考驗。「我們不會找藉口，而是尋找解方，」他說。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。