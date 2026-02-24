NBA／太陽「惡棍」左手骨折休4至6週 主帥強調球隊風格不變

鳳凰城太陽再度傳出傷兵噩耗。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，陣中主力後衛布魯克斯（Dillon Brooks）因左手骨折，預計將缺席4至6週，對正為季後賽席位奮戰的太陽而言無疑是一記重擊。

布魯克斯是在上週六對陣魔術的比賽中受傷。該役太陽歷經雙延長賽，以113比110驚險擊敗魔術，但布魯克斯卻在勝利背後付出代價。球隊隨後證實其左手骨折，將進一步觀察恢復狀況。

Dillon Brooks 😔 pic.twitter.com/Cm7ayNNPCi — LEEZUS (@AndrewLeezus) 2026年2月23日

更令人擔憂的是，這波傷病潮並非單一事件。就在同一天，太陽也宣布當家球星布克（Devin Booker）因右臀拉傷將至少缺席一週。除此之外，艾倫（Grayson Allen）因腳踝與膝傷、古德溫（Jordan Goodwin）因小腿傷勢，也缺席了對拓荒者的比賽。主力輪換接連倒下，使太陽戰力明顯受損。

談到布魯克斯的傷勢與球隊現況，總教練奧特（Jordan Ott）態度依舊堅定。「我們的球隊定位不會改變，」奧特表示。「還是要打我們的風格。防守要更好，進攻也要更好；隨著情況推進，我們必須找到新的方法來應對。」

Dillon Brooks is heading to the locker room after appearing to grab his hand or wrist over the last few possessions.



(via @HaydenCilley) pic.twitter.com/TfBB4STyKf — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2026年2月21日

目前戰績33勝25負的太陽，是西區令人意外的競爭者之一，而布魯克斯正是這股氣勢的重要推手。他本季場均20.9分、3.7籃板，得分較上季提升6.9分，根據《ESPN》統計，這是連續兩季符合得分王資格球員中第6大的成長幅度。無論外線火力或場上強硬防守，布魯克斯都為太陽帶來穩定輸出與情緒能量。

如今失去這名攻守兼備的主力後衛，太陽勢必得仰賴更多年輕戰力與板凳深度填補空缺。奧特也坦言，接下來的調整將是考驗。「我們不會找藉口，而是尋找解方，」他說。