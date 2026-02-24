NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 KD：我和柯瑞沒說過不打

已經手握4面奧運金牌，且成為美國男籃隊史奧運得分王的杜蘭特（Kevin Durant），今天宣布如競技水準允許，將參加2年後在洛杉磯舉行的奧運，力拚生涯第5面金牌。

從2012年倫敦奧運就隨美國隊參賽的杜蘭特，在過去4屆奧運都幫助球隊拿下金牌，不過在上屆巴黎奧運奪金後，一度傳出他與詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）都將是最後一次參賽，美國男籃也可能以地主身份在洛杉磯面臨挑戰連霸失利的狀況。

不過今天杜蘭特表示，儘管洛杉磯奧運時已經40歲，但只要競技狀態允許，就會繼續參賽，並準備將參賽意向告知美國隊總經理希爾（Grant Hill），「儘管媒體都這麼認為，但我不知道『最後一舞』的說法是從哪來的，我從來沒有說過我不打，是詹姆斯說他不打，但你們從沒有聽到我和柯瑞有過這種說法。」

杜蘭特強調，對參加奧運一直都有很高的意願，前提是身體必須保持一定狀態，並能對球隊有所貢獻，「當然，我肯定是想打，但必須保持最佳狀態，不是期待做些什麼，只是想上場有所作為，讓所有人都希望能把我選進那支球隊，而不只是因為我的資歷，我仍想證明自己能幫助球隊贏得比賽。」

在詹姆斯幾乎已確定不會參賽的情況下，美國男籃在2年後的洛杉磯奧運原被認為將走向年輕化陣容，衛冕之路不被看好，但杜蘭特對這種說法不以為意，「我不喜歡那些關於美國和歐洲球風的差異討論，聽到很多人說AAU正在摧毀籃球，歐洲人那套做得更好，美國人做得不好，這全都是胡扯。我一眼就能看穿他們的弦外之音，這只是在攻擊非裔美國人掌控這項運動，很多人都說『法國隊將帶給我們大麻煩』，真的是這樣嗎？我們把他們揍得落花流水。」