快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士柯瑞製作電影《GOAT》票房登頂 全球破1億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）擔任製作人的動畫電影《GOAT》，本周強勢登頂北美票房冠軍，全球票房累積突破1億美元。

這部電影講述一隻身材矮小的山羊，立志加入類似籃球的咆哮球（roarball）球隊，柯瑞在片中擔任配音。

《咆哮山莊》上映首周票房3280萬美元，力壓《GOAT》的2720萬美元。第2周《GOAT》票房1700萬美元，《咆哮山莊》下滑至1400萬美元，《GOAT》登上本周全美電影票房冠軍。

據外媒報導，《Goat》在北美累積票房已達5810萬美元，全球總票房來到1.02億美元。《Goat》的製作成本約為8000萬美元，再加上數百萬美元行銷費用。若要在上映階段回本，全球票房至少要2億美元。

勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／勇士柯瑞製作電影《GOAT》票房登頂 全球破1億美元

由勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）擔任製作人的動畫電影《GOAT》，本周強勢登頂北美票房冠軍，全球票房累積突破1億美元。 這部電影講述一隻身材矮小的山羊，立志加入類似籃球的咆哮球

NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 杜蘭特：我跟柯瑞沒說過不打

已經手握4面奧運金牌，且成為美國男籃隊史奧運得分王的杜蘭特（Kevin Durant），今天宣布如競技水準允許，將參加2...

NBA／爵士全力「坦克」？中鋒諾基奇動鼻子手術賽季報銷

爵士隊日前因不讓主力球員第四節上場，遭聯盟開罰50萬美元。如今不只明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）賽季報銷，傳出主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）也賽季報銷，成為爵士本季第

NBA／重批雷霆犯規「裁判就是不吹」 米契爾：只能想辦法面對

克里夫蘭騎士在客場以113比121不敵奧克拉荷馬雷霆，7連勝畫下句點。賽後，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）直言雷霆在防守端「確實犯規了」，但他強調不會把輸球歸咎於裁判尺度，而是專注

NBA／關鍵逆轉三分彈框而出 雷納德暖心鼓勵馬瑟倫盼成長

洛杉磯快艇今天在主場以109比111惜敗奧蘭多魔術，比賽最後一擊成為全場焦點。才剛在交易大限前被換來的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）終場前獲得一次極具威脅性的三分空檔，有機會一擊逆轉，

NBA／主場慘敗綠衫軍太難堪 湖人名將痛批球員沒鬥志：對不起身上球衣

洛杉磯湖人主場以89比111慘敗給少了泰托姆（Jayson Tatum）的死敵波士頓塞爾蒂克，賽後傳奇名宿渥錫（James Worthy）在節目上毫不留情痛批，質疑全隊的拚勁與自尊，甚至對唐西奇（Lu

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。