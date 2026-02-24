聽新聞
NBA／勇士柯瑞製作電影《GOAT》票房登頂 全球破1億美元
由勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）擔任製作人的動畫電影《GOAT》，本周強勢登頂北美票房冠軍，全球票房累積突破1億美元。
這部電影講述一隻身材矮小的山羊，立志加入類似籃球的咆哮球（roarball）球隊，柯瑞在片中擔任配音。
《咆哮山莊》上映首周票房3280萬美元，力壓《GOAT》的2720萬美元。第2周《GOAT》票房1700萬美元，《咆哮山莊》下滑至1400萬美元，《GOAT》登上本周全美電影票房冠軍。
據外媒報導，《Goat》在北美累積票房已達5810萬美元，全球總票房來到1.02億美元。《Goat》的製作成本約為8000萬美元，再加上數百萬美元行銷費用。若要在上映階段回本，全球票房至少要2億美元。
