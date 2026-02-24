NBA／爵士全力「坦克」？中鋒諾基奇動鼻子手術賽季報銷
爵士隊日前因不讓主力球員第四節上場，遭聯盟開罰50萬美元。如今不只明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）賽季報銷，傳出主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）也賽季報銷，成為爵士本季第3位賽季報銷的球員。
知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，爵士中鋒諾基奇周三將接受鼻部手術，這將使他缺席本賽季剩餘的所有比賽。
爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）剛開季就因傷賽季報銷，諾基奇意外成為主力中鋒，展現出優異的策應能力，場均得到10.9分10.4籃板，4.8助攻創下生涯新高。
爵士目前18勝39敗，全聯盟倒數第6。由於爵士首輪選秀權僅前8順位保護，因此爵士要盡可能「擺爛」讓排名下滑，選秀權才不會落入雷霆隊手中。
