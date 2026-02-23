NBA／重批雷霆犯規「裁判就是不吹」 米契爾：只能想辦法面對

克里夫蘭騎士在客場以113比121不敵奧克拉荷馬雷霆，7連勝畫下句點。賽後，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）直言雷霆在防守端「確實犯規了」，但他強調不會把輸球歸咎於裁判尺度，而是專注於球隊能掌控的部分。

「我的意思是，是的，他們會犯規，」米契爾賽後對媒體表示，「這不是什麼秘密，他們就是會犯規。但說到底，這種情況已經持續一個半賽季、兩個賽季了，我們還能怎麼辦？一直說同樣的話？裁判沒吹，那就不算犯規。事情就是這樣，他們犯規了，但裁判沒吹，那就不算犯規，你懂我的意思嗎？」

此役雷霆在缺少兩名核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）的情況下，依然打出強勢表現，終結騎士連勝。米契爾受到多特（Lu Dort）高強度且極具干擾性的貼身防守下進攻受阻，19投9中僅得20分，整體效率與影響力均不如以往。

儘管雷霆是衛冕冠軍，他們本季在判決尺度上卻屢遭議論。一方面，亞歷山大經常因製造犯規能力而引發爭議；另一方面，雷霆整體防守風格強硬、身體對抗頻繁，卻被認為常能避開哨音。

本季雷霆防守效率106.1高居聯盟第1，但場均犯規19.4次僅列30隊中段，與其壓迫式防守形象形成對比。

對於外界討論與場上判決，米契爾展現成熟態度：「這確實令人沮喪，但你不能讓它影響你。我們必須自己想辦法解決。我認為，就像我說的，我們已經慢慢學會怎麼面對。」