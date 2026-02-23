快訊

初選前爆酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels 本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

NBA／關鍵逆轉三分彈框而出 雷納德暖心鼓勵馬瑟倫盼成長

聯合新聞網／ 綜合外電報導
未能一擊逆轉戰局，馬瑟倫賽後深感遺憾。 路透社
未能一擊逆轉戰局，馬瑟倫賽後深感遺憾。 路透社

洛杉磯快艇今天在主場以109比111惜敗奧蘭多魔術，比賽最後一擊成為全場焦點。才剛在交易大限前被換來的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）終場前獲得一次極具威脅性的三分空檔，有機會一擊逆轉，然而球卻打在籃框後緣彈出，勝利隨之溜走。

對於一名得分手而言，這樣的瞬間往往會在腦海揮之不去。不過馬瑟倫並未只停留在遺憾，他更在意的是賽後發生的一幕，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）主動走向他，給予鼓勵。

「這對我意義重大，」馬瑟倫表示，「在我心中，他是史上最偉大的球員之一。能夠得到他的關心與支持，告訴我前方還有更多機會，真的很棒。對於一個投進過無數關鍵球的人來說，他願意這樣鼓勵我，讓人很感動。」

這場比賽雖然在戰績上對快艇造成影響，但球隊對23歲的馬瑟倫寄予厚望，希望他成為雷納德身旁可靠的第二得分點。這名年輕側翼已多次證明自己的火力，包括對金塊一戰單場狂轟38分。

數據也反映他角色的提升。本季效力溜馬期間，馬瑟倫場均17.8分、5.4籃板、2.3助攻；轉戰洛杉磯後的4場比賽，他場均得分飆升至22.3分、5.5籃板、3.3助攻，展現十足進攻侵略性。

相關新聞

NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇坦承：仍在適應比賽節奏

儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻的大三元表現，但舟車勞頓的丹佛金塊仍是以117比128不敵人手極度短缺的金州勇士。 這次金塊近4天內的第3場客場比賽，即使中間

NBA／關鍵逆轉三分彈框而出 雷納德暖心鼓勵馬瑟倫盼成長

洛杉磯快艇今天在主場以109比111惜敗奧蘭多魔術，比賽最後一擊成為全場焦點。才剛在交易大限前被換來的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）終場前獲得一次極具威脅性的三分空檔，有機會一擊逆轉，

NBA／主場慘敗綠衫軍太難堪 湖人名將痛批球員沒鬥志：對不起身上球衣

洛杉磯湖人主場以89比111慘敗給少了泰托姆（Jayson Tatum）的死敵波士頓塞爾蒂克，賽後傳奇名宿渥錫（James Worthy）在節目上毫不留情痛批，質疑全隊的拚勁與自尊，甚至對唐西奇（Lu

WNBA／天妒英才！前底特律冠軍名將驚傳離世 享年43歲

根據美媒透露，前WNBA底特律震動隊冠軍名將布蕾斯頓（Kara Braxton）在今日意外傳出離世消息，享年43歲，震驚全美球界。WNBA聯盟和他曾效力過的紐約自由人隊也在稍早雙雙發文哀悼，緬懷這位英

NBA／猛砍28分助尼克宰公牛 唐斯打臉酸民：贏球比一切重要

紐約尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）過去表現經常起伏不定，加上防守端不夠強悍、時常恍神等因素，讓他經常飽受外界批評，甚至有球迷調侃他是「軟糖」。而在今天尼克105：99戰勝公

NBA／布魯克斯左手骨折歸期未定 太陽缺兵少將創本季最低得分

鳳凰城太陽在傷兵陰影下再受重創。球隊證實，陣中主力後衛布魯克斯（Dillon Brooks）在先前主場2度延長擊敗魔術之戰中左手骨折。總教練奧特（Jordan Ott）表示，布魯克斯仍在進一步檢查，歸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。