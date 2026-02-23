NBA／關鍵逆轉三分彈框而出 雷納德暖心鼓勵馬瑟倫盼成長

洛杉磯快艇今天在主場以109比111惜敗奧蘭多魔術，比賽最後一擊成為全場焦點。才剛在交易大限前被換來的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）終場前獲得一次極具威脅性的三分空檔，有機會一擊逆轉，然而球卻打在籃框後緣彈出，勝利隨之溜走。

對於一名得分手而言，這樣的瞬間往往會在腦海揮之不去。不過馬瑟倫並未只停留在遺憾，他更在意的是賽後發生的一幕，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）主動走向他，給予鼓勵。

BENNEDICT MATHURIN WAS SO CLOSE TO A GAME-WINNER FOR HIS NEW TEAM 😯 pic.twitter.com/w146OFeyCO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2026年2月23日

「這對我意義重大，」馬瑟倫表示，「在我心中，他是史上最偉大的球員之一。能夠得到他的關心與支持，告訴我前方還有更多機會，真的很棒。對於一個投進過無數關鍵球的人來說，他願意這樣鼓勵我，讓人很感動。」

這場比賽雖然在戰績上對快艇造成影響，但球隊對23歲的馬瑟倫寄予厚望，希望他成為雷納德身旁可靠的第二得分點。這名年輕側翼已多次證明自己的火力，包括對金塊一戰單場狂轟38分。

數據也反映他角色的提升。本季效力溜馬期間，馬瑟倫場均17.8分、5.4籃板、2.3助攻；轉戰洛杉磯後的4場比賽，他場均得分飆升至22.3分、5.5籃板、3.3助攻，展現十足進攻侵略性。