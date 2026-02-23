NBA／主場慘敗綠衫軍太難堪 湖人名將痛批球員沒鬥志：對不起身上球衣

洛杉磯湖人主場以89比111慘敗給少了泰托姆（Jayson Tatum）的死敵波士頓塞爾蒂克，賽後傳奇名宿渥錫（James Worthy）在節目上毫不留情痛批，質疑全隊的拚勁與自尊，甚至對唐西奇（Luka Doncic）的場上表現抱持質疑的態度。

「毫無鬥志可言，真的太軟弱了！」渥錫總結湖人的比賽內容，「你們是在主場迎戰沒有泰托姆的綠衫軍。對我來說，這種表現就是不尊重身那所穿的球衣。你們在籃板球方面被打爆，對手嗅到弱點就徹底主宰比賽。」

湖人此役被綠衫軍在進攻籃板上完全壓制，讓對手抓下9個進攻籃板並轉化為17分二次進攻得分，成為比賽的致命關鍵。

更讓渥錫難以接受的是，當晚湖人還在場館為傳奇教頭「油頭」萊里（Pat Riley）揭幕雕像，原本應是激勵士氣的時刻，卻演變成一個尷尬難堪的慘敗夜晚。

「他們必須決定自己想成為什麼樣的球隊，」渥錫說，「在主場打成這樣，真的很難看。」

在比賽過程中，湖人多次對裁判判決表達不滿。包含里夫斯（Austin Reaves）、史馬特（Marcus Smart）與總教練瑞迪克（JJ Redick）都領到技術犯規，唐西奇也屢屢向裁判抗議。但對於這種方式，渥錫卻是不以為然。

「當球員心裡其實知道自己已經快輸球了，」渥錫透過《Lakers Daily》表示，「所以他們就開始抱怨、開始碎碎念，開始把注意力放在裁判身上。」