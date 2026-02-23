快訊

初選前爆酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels 本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

NBA／主場慘敗綠衫軍太難堪 湖人名將痛批球員沒鬥志：對不起身上球衣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人球員比賽中屢屢對判決不滿，也讓湖人名宿渥錫不以為然。 美聯社
湖人球員比賽中屢屢對判決不滿，也讓湖人名宿渥錫不以為然。 美聯社

洛杉磯湖人主場以89比111慘敗給少了泰托姆（Jayson Tatum）的死敵波士頓塞爾蒂克，賽後傳奇名宿渥錫（James Worthy）在節目上毫不留情痛批，質疑全隊的拚勁與自尊，甚至對唐西奇（Luka Doncic）的場上表現抱持質疑的態度。

「毫無鬥志可言，真的太軟弱了！」渥錫總結湖人的比賽內容，「你們是在主場迎戰沒有泰托姆的綠衫軍。對我來說，這種表現就是不尊重身那所穿的球衣。你們在籃板球方面被打爆，對手嗅到弱點就徹底主宰比賽。」

湖人此役被綠衫軍在進攻籃板上完全壓制，讓對手抓下9個進攻籃板並轉化為17分二次進攻得分，成為比賽的致命關鍵。

更讓渥錫難以接受的是，當晚湖人還在場館為傳奇教頭「油頭」萊里（Pat Riley）揭幕雕像，原本應是激勵士氣的時刻，卻演變成一個尷尬難堪的慘敗夜晚。

「他們必須決定自己想成為什麼樣的球隊，」渥錫說，「在主場打成這樣，真的很難看。」

在比賽過程中，湖人多次對裁判判決表達不滿。包含里夫斯（Austin Reaves）、史馬特（Marcus Smart）與總教練瑞迪克（JJ Redick）都領到技術犯規，唐西奇也屢屢向裁判抗議。但對於這種方式，渥錫卻是不以為然。

「當球員心裡其實知道自己已經快輸球了，」渥錫透過《Lakers Daily》表示，「所以他們就開始抱怨、開始碎碎念，開始把注意力放在裁判身上。」

相關新聞

NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇坦承：仍在適應比賽節奏

儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻的大三元表現，但舟車勞頓的丹佛金塊仍是以117比128不敵人手極度短缺的金州勇士。 這次金塊近4天內的第3場客場比賽，即使中間

NBA／關鍵逆轉三分彈框而出 雷納德暖心鼓勵馬瑟倫盼成長

洛杉磯快艇今天在主場以109比111惜敗奧蘭多魔術，比賽最後一擊成為全場焦點。才剛在交易大限前被換來的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）終場前獲得一次極具威脅性的三分空檔，有機會一擊逆轉，

NBA／主場慘敗綠衫軍太難堪 湖人名將痛批球員沒鬥志：對不起身上球衣

洛杉磯湖人主場以89比111慘敗給少了泰托姆（Jayson Tatum）的死敵波士頓塞爾蒂克，賽後傳奇名宿渥錫（James Worthy）在節目上毫不留情痛批，質疑全隊的拚勁與自尊，甚至對唐西奇（Lu

WNBA／天妒英才！前底特律冠軍名將驚傳離世 享年43歲

根據美媒透露，前WNBA底特律震動隊冠軍名將布蕾斯頓（Kara Braxton）在今日意外傳出離世消息，享年43歲，震驚全美球界。WNBA聯盟和他曾效力過的紐約自由人隊也在稍早雙雙發文哀悼，緬懷這位英

NBA／猛砍28分助尼克宰公牛 唐斯打臉酸民：贏球比一切重要

紐約尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）過去表現經常起伏不定，加上防守端不夠強悍、時常恍神等因素，讓他經常飽受外界批評，甚至有球迷調侃他是「軟糖」。而在今天尼克105：99戰勝公

NBA／布魯克斯左手骨折歸期未定 太陽缺兵少將創本季最低得分

鳳凰城太陽在傷兵陰影下再受重創。球隊證實，陣中主力後衛布魯克斯（Dillon Brooks）在先前主場2度延長擊敗魔術之戰中左手骨折。總教練奧特（Jordan Ott）表示，布魯克斯仍在進一步檢查，歸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。