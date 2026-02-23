WNBA／天妒英才！前底特律冠軍名將驚傳離世 享年43歲

根據美媒透露，前WNBA底特律震動隊冠軍名將布蕾斯頓（Kara Braxton）在今日意外傳出離世消息，享年43歲，震驚全美球界。WNBA聯盟和他曾效力過的紐約自由人隊也在稍早雙雙發文哀悼，緬懷這位英年早逝的球星。

WNBA今日在文中寫道：「我們懷著無比沉痛的心情，悼念兩屆WNBA冠軍成員布蕾斯頓的離世。我們此刻的思念與關懷，與她的家人、朋友及昔日隊友同在。」

身高198公分的布蕾斯頓，在場上司職中鋒，大學期間效力於喬治亞大學，後在2005年WNBA選秀會首輪第7順位被底特律震動隊選中，開啟職業生涯，同年他也獲選WNBA最佳新秀陣容。在10年的WNBA職業生涯中，布蕾斯頓場均有7.6分和4.7籃板，在2006年、2008年，他跟隨震動隊兩度捧回總冠軍獎盃；在2007年，他入選全明星，這也是他生涯唯一一次獲選。

布蕾斯頓生涯共效力過4支WNBA球隊，分別是底特律震動隊、塔爾薩震動隊（前身為底特律震動）、菲尼克斯水星隊和紐約自由人隊。

「我們沉痛悼念布蕾斯頓的離世，她對球隊和女子籃球運動的熱情和存在感，給我們的俱樂部和整個女子籃球界留下了深刻的印象，」自由人隊在其官方X帳號上寫道：「我們與她的家人、朋友、隊友以及所有被她的精神所感動的人們同在。她的影響力永不磨滅。」

布蕾斯頓身後還留下一子，是目前效力NCAA大學的美式足球員瑟曼（Jelani Thurman），過去3年他在俄亥俄州立大學擔任近端鋒，今年1月則正式轉學到北卡大學。