NBA／布魯克斯左手骨折歸期未定 太陽缺兵少將創本季最低得分

布魯克斯左手骨折勢必對於太陽整體戰力造成巨大影響。 路透社
鳳凰城太陽在傷兵陰影下再受重創。球隊證實，陣中主力後衛布魯克斯（Dillon Brooks）在先前主場2度延長擊敗魔術之戰中左手骨折。總教練奧特（Jordan Ott）表示，布魯克斯仍在進一步檢查，歸期未定。

「我們的球隊定位不會改變，」奧特後來提到，「打法一樣，但防守要更好、進攻也要更好；隨著情況發展，我們必須找到新的方式。」

布魯克斯對魔術僅出賽7分鐘，拿下5分、3籃板便傷退。他是太陽衝擊季後賽的關鍵拼圖，本季場均21.2分、3.7籃板，較上季提升6.9分，為連兩季符合得分王資格球員中第6大增幅。更早之前，球隊已宣布當家球星布克（Devin Booker）因拉傷右髖將至少缺席1週；布克本季44場出賽場均24.7分、6.1助攻、3.9籃板，且不久前他才因右腳踝扭傷連續缺席7場比賽。

太陽的傷病問題在明星賽後接連湧現。除了布魯克斯與布克外，艾倫（Grayson Allen）與古德溫（Jordan Goodwin）也在今天「背靠背」對拓荒者的比賽中缺陣。這4人合計場均超過70分，造成巨大的輪替缺口，進而導致太陽主場全面潰堤，最終以15分之差落敗，全場僅得77分更創本季新低。

據統計，太陽全場命中率僅36.9%，其中三分外線更是19投2中，還出現多達23次失誤，沒有一節得分破20。

至於拓荒者近7戰拿下5勝固然喜悅，但原本就帶傷上陣的頭號得分手阿夫迪賈（Deni Avdija），卻在開賽1分鐘後因一次低位背打後加重下背傷勢被迫提前退場，球隊隨後宣布不再回歸。阿夫迪賈本季場均25.0分、7.2籃板、6.8助攻，為生涯最佳表現。

太陽本季以33勝25敗成為黑馬之一，在奧特帶領下與布克、布魯克斯及年輕核心建立新文化。然而傷病打亂節奏。

賽後奧特坦言：「在背靠背的第二戰，我們缺少幾名核心，節奏確實不在。但我們不能找藉口，必須在逆境中找到解法。」

這場失利讓太陽與西區第6名的距離拉開，季後賽卡位戰更顯嚴峻。

帶傷上陣的阿夫迪賈，在開賽1分鐘後因傷勢加重被迫提前退場。 路透社
