NBA／猛砍28分助尼克宰公牛 唐斯打臉酸民：贏球比一切重要

紐約尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）過去表現經常起伏不定，加上防守端不夠強悍、時常恍神等因素，讓他經常飽受外界批評，甚至有球迷調侃他是「軟糖」。而在今天尼克105：99戰勝公牛的比賽中，唐斯挺身而出，拿下全場最高28分，外帶11籃板，成為贏球功臣。他也在賽後正式回應這些批評言論，他強調，球隊能否贏球才是重點。

早在本賽季開始前，外界對尼克隊的期望相當高，甚至將他們視為是具備奪冠實力的勁旅，這讓他們整個賽季都備受矚目，各種壓力也隨之而來。說到壓力，唐斯也許最能有所體悟，這位全明星中鋒早已聽聞各種批評，從防守失誤再到穩定性，每當尼克輸球時，唐斯往往要承擔責任。

clutch KAT 👏



25 PTS | 11 REB | 3 STL pic.twitter.com/k0MU10PMxg — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2026年2月23日

唐斯今天上陣32分鐘，攻下28分、11籃板、2助攻、3抄截，更飆進5記三分；另一名球星布朗森（Jalen Brunson）則繳出19分、9助攻成績；板凳出發的後衛沙米特（Landry Shamet）也有16分進帳。

在這場對戰公牛的比賽賽後，表現出色的唐斯也終於開口回應過去這些困擾已久的批評聲浪與質疑，他首先提到：「當我們在季後賽中遇到那些關鍵時刻，我們有可能贏得比賽。就我個人而言，我的職業生涯充滿了壓力，我一直被寄予比其他人更高的期望。我明白隨之而來的批評，當你表現不佳時，即使理應如此，我也會受到批評。」

緊接著，唐斯更向媒體強調，比起個人數據，他更加重視團隊表現，「我的職業生涯一直以贏得總冠軍戒指為目標。現在我比以往任何時候都更加明白，贏球比一切都重要。」唐斯補充。

現年30歲的唐斯，本賽季場均個人數據為20.1分、11.8籃板、2.9助攻，投籃命中率為47.1%，三分球命中率為35.7%。雖然他職業生涯從未打進過總冠軍賽。但若從尼克隊本賽季的表現以及整體陣容的實力來看，他們今年都將有機會達成這項目標。