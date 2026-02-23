NBA／湖人打造萊里青銅雕像 瑞迪克：他為現代教練樹立標竿

洛杉磯湖人球團今天在主場加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）外為傳奇教頭「油頭」萊里（Pat Riley）舉行表彰儀式，並在活動尾聲揭幕一座以他為原型所打造的青銅雕像。身為現役湖人主帥的瑞迪克（JJ Redick）也在稍早發表致敬言論，瑞迪克首先否認了與這位傳奇籃球人物相提並論的說法，同時稱讚他是「現代NBA教練的標竿」。

在今日湖人與塞爾蒂克的宿敵之戰前，瑞迪克在賽前媒體會否認了將他與這位前湖人傳奇教頭聯繫起來的說法，他表示：「當時我並沒有太在意這些比較。在我看來，萊里為現代NBA教練樹立了標竿。我一直把NBA分為兩個截然不同的時代，分界點要麼是（兩大聯盟）合併之時，要麼是1980-81賽季，也就是獨行俠隊作為第23支球隊加入NBA時。對我來說，那標誌著現代NBA的開端，也正是湖人隊在80年代輝煌時期的開始。」

身為主角的萊里，也在揭幕儀式上表達他的感激之情，他說：「我不知道我是怎麼走到今天的，但我的確走到了這裡，現在這裡還立了一座我的雕像，我無比感激，真的，感激之情難以言表。我無比感激能獲得這份榮譽，能與那些我曾站在他們肩上、被他們扛著走的巨人們並肩而立。是他們成就了我，才有了今天的我。」

湖人現役總教練瑞迪克。 路透社

萊里是湖人「Showtime」時代的核心人物，在20世紀80年代他執掌球隊兵符，帶領球隊7次殺入總決賽，並且四度奪得總冠軍獎盃。當時他手下效力的球員有傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和渥錫（James Worthy）。

先前有傳聞指出，在湖人於2024年聘請瑞迪克擔任新任總教練之前，湖人球團內部一些人士認為他是一位「類似萊里的教練人選」。不過，根據瑞迪克本人的說法，他似乎否認了這一觀點。