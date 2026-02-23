快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

NBA／灰狼狂輸76人近30分仍不夠 愛德華還慘變扣籃「海報背景」

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西快攻暴扣讓愛德華成了「海報背景」。
馬克西快攻暴扣讓愛德華成了「海報背景」。

灰狼今日在主場迎戰費城76人，儘管對方兩大球星安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）缺陣，但靠著主控馬克西（Tyrese Maxey）力繳全場最高39分，幫助76人最終135：108大勝。此外，馬克西還在第三節在灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）頭上送上一記爆扣，讓苦主愛德華在賽後笑稱「我不太喜歡這樣」。

76人從開賽便打得強勢，首節打完取得9分領先；次節他們持續拉開領先，雖一度將比分拉至15分左右，但好在灰狼靠著愛德華持續進帳分數，勉強維持維持住差距。半場打完76人以68：58取得10分領先，馬克西和愛德華兩人皆攻下19分。

來到第三節，灰狼進攻熄火，單節僅進帳20分，加上得分主力愛德華下半場失去準心，僅僅攻下9分，少了得分箭頭的火力挹注，讓灰狼反撲希望破滅，最終76人以27分差帶走比賽，終結灰狼近期3連勝勢頭。

攤開進攻數據，外線命中率可謂是雙方勝負的分水嶺，76人全場三分37投21中，命中率高達56.8%；反觀灰狼33投僅10中，命中數足足落後對手兩倍之多。其中，攻下全場最高39分的馬克西，個人貢獻4記外線，外帶3籃板、8助攻、2抄截，他還在比賽第三節還剩7分多鐘時，貢獻單手隔扣愛德華的精采美記，讓他成為本季年度最佳扣籃的提名人選之一。

得到28分和9籃板的愛德華在賽後談到這記扣籃，他笑著告訴記者說：「他太棒了，他自己也知道他是聯盟中我最喜歡的球員之一。今天他還扣籃了，雖然我不太喜歡這樣。」

「我當時不知道他要扣籃，我只是轉頭看了一眼。我以為他要上籃，結果他直接扣了，而且速度很快，我甚至都沒機會蓋帽。不過，這就是比賽，所以我並不生氣。」愛德華補充。

賽後，馬克西也同樣接受媒體採訪，他提到兩人的關係可追溯至高中時期，「他是我兄弟，我想全世界都知道。跟他競爭感覺很棒，我們總是能激發彼此的潛能。他曾經進球得分，然後開始噴垃圾話，把我狠狠地刺激了一把。」

Anthony Edwards Tyrese Maxey

相關新聞

NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇坦承：仍在適應比賽節奏

儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻的大三元表現，但舟車勞頓的丹佛金塊仍是以117比128不敵人手極度短缺的金州勇士。 這次金塊近4天內的第3場客場比賽，即使中間

WNBA／天妒英才！前底特律冠軍名將驚傳離世 享年43歲

根據美媒透露，前WNBA底特律震動隊冠軍名將布蕾斯頓（Kara Braxton）在今日意外傳出離世消息，享年43歲，震驚全美球界。WNBA聯盟和他曾效力過的紐約自由人隊也在稍早雙雙發文哀悼，緬懷這位英

NBA／猛砍28分助尼克宰公牛 唐斯打臉酸民：贏球比一切重要

紐約尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）過去表現經常起伏不定，加上防守端不夠強悍、時常恍神等因素，讓他經常飽受外界批評，甚至有球迷調侃他是「軟糖」。而在今天尼克105：99戰勝公

NBA／布魯克斯左手骨折歸期未定 太陽缺兵少將創本季最低得分

鳳凰城太陽在傷兵陰影下再受重創。球隊證實，陣中主力後衛布魯克斯（Dillon Brooks）在先前主場2度延長擊敗魔術之戰中左手骨折。總教練奧特（Jordan Ott）表示，布魯克斯仍在進一步檢查，歸

NBA／詹姆斯生涯總得分達標43K 「詹皇障礙」持續堆高中

41歲的湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在今日對塞爾蒂克比賽全場攻下20分，雖然球隊最終仍然輸球，但他在賽後達成生涯總得分突破43000分的里程碑，坐穩NBA歷史總得分排行榜

NBA／灰狼狂輸76人近30分仍不夠 愛德華還慘變扣籃「海報背景」

灰狼今日在主場迎戰費城76人，儘管對方兩大球星安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）缺陣，但靠著主控馬克西（Tyrese Maxey）力繳全場最高39分，幫助76人最終135

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。