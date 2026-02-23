NBA／灰狼狂輸76人近30分仍不夠 愛德華還慘變扣籃「海報背景」

灰狼今日在主場迎戰費城76人，儘管對方兩大球星安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）缺陣，但靠著主控馬克西（Tyrese Maxey）力繳全場最高39分，幫助76人最終135：108大勝。此外，馬克西還在第三節在灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）頭上送上一記爆扣，讓苦主愛德華在賽後笑稱「我不太喜歡這樣」。

76人從開賽便打得強勢，首節打完取得9分領先；次節他們持續拉開領先，雖一度將比分拉至15分左右，但好在灰狼靠著愛德華持續進帳分數，勉強維持維持住差距。半場打完76人以68：58取得10分領先，馬克西和愛德華兩人皆攻下19分。

Tyrese Maxey over Antman!pic.twitter.com/pIBlKaSAKk — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2026年2月23日

來到第三節，灰狼進攻熄火，單節僅進帳20分，加上得分主力愛德華下半場失去準心，僅僅攻下9分，少了得分箭頭的火力挹注，讓灰狼反撲希望破滅，最終76人以27分差帶走比賽，終結灰狼近期3連勝勢頭。

攤開進攻數據，外線命中率可謂是雙方勝負的分水嶺，76人全場三分37投21中，命中率高達56.8%；反觀灰狼33投僅10中，命中數足足落後對手兩倍之多。其中，攻下全場最高39分的馬克西，個人貢獻4記外線，外帶3籃板、8助攻、2抄截，他還在比賽第三節還剩7分多鐘時，貢獻單手隔扣愛德華的精采美記，讓他成為本季年度最佳扣籃的提名人選之一。

得到28分和9籃板的愛德華在賽後談到這記扣籃，他笑著告訴記者說：「他太棒了，他自己也知道他是聯盟中我最喜歡的球員之一。今天他還扣籃了，雖然我不太喜歡這樣。」

「我當時不知道他要扣籃，我只是轉頭看了一眼。我以為他要上籃，結果他直接扣了，而且速度很快，我甚至都沒機會蓋帽。不過，這就是比賽，所以我並不生氣。」愛德華補充。

賽後，馬克西也同樣接受媒體採訪，他提到兩人的關係可追溯至高中時期，「他是我兄弟，我想全世界都知道。跟他競爭感覺很棒，我們總是能激發彼此的潛能。他曾經進球得分，然後開始噴垃圾話，把我狠狠地刺激了一把。」