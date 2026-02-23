NBA／詹姆斯生涯總得分達標43K 「詹皇障礙」持續堆高中

41歲的湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在今日對塞爾蒂克比賽全場攻下20分，雖然球隊最終仍然輸球，但他在賽後達成生涯總得分突破43000分的里程碑，坐穩NBA歷史總得分排行榜之首的他，持續堆高新的「詹皇障礙」。

本場比賽也是詹姆斯在聯盟生涯第1600場比賽，這使他成為聯盟歷史上出場次數第2多的球員，僅次於名人堂成員派瑞許（Robert Parish）的1611場紀錄，有望在不久之後完成超越。在這個令人難忘的夜晚，詹姆斯先發上陣34分鐘，交出20分、4籃板、5助攻、2抄截、1火鍋的成績單。此外，他還在比賽進行到第三節6分40秒時，用一記飛身上籃，將生涯總得分刷新至43000分。

詹姆斯在今天達成生涯總得分43000分的里程碑。 路透社

綜觀NBA歷史總得分榜，詹姆斯以43000分傲視群雄，排在第二的是名人堂傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分；第三則是爵士名將「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分。

不過讓人感到遺憾的是，儘管詹姆斯交出搶眼表現，無奈湖人團隊進攻火力匱乏，全隊僅3人得分上雙，除了詹姆斯外，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）分別貢獻25分、15分，最終湖人89：111慘敗給來訪的塞爾蒂克。

本賽季至今，詹姆斯共出戰37場比賽，場均得到21.7分、5.7籃板、7.2助攻和1.1抄截。他所效力的湖人隊，目前戰績34勝22敗，排在西區第5。