NBA／遭綠衫軍後場雙槍痛擊主場慘敗 湖人主帥：難在籃下得分

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克後衛布朗（後）與普里查德（前）。 美聯社
塞爾蒂克後衛布朗（後）與普里查德（前）。 美聯社

塞爾蒂克湖人今日迎來本季例行賽最後一次交手，塞爾蒂克隊靠著後場兩大雙槍撐起團隊進攻，當家球星布朗（Jaylen Brown）32分挹注，板凳出發的普里查德（Payton Pritchard）也狂飆30分，幫助綠衫軍最終客場111：89大勝湖人，喜收3連勝。

雙方在首節戰成28：28平手，次節塞爾蒂克打出一波7比0小高潮迫使湖人隊喊出暫停，此後湖人球星唐西奇（Luka Doncic）雖連得10分，不過綠衫軍仍憑藉雄厚團隊戰力穩住領先優勢。在半場槍響前，普里查德更是迎著唐西奇的防守，在外線一大步的距離，用後撤步投進一記大號三分彈，將比數拉至60：50。易籃後，上半場拿下13分的布朗，第三節再進帳11分，幫助塞爾提克持續擴大差距；隨後今日火燙的普里查德在決勝節繼續輸出，幫助球隊將分差擴大至超過20分，讓勝負提前定調，終場塞爾蒂克便以22分之差痛擊湖人隊。

塞爾蒂克全場投進14記三分球，其中布朗與普里查德兩人就包辦9球，布朗攻下全場最高32分，外加8籃板、7助攻、3抄截；普里查德板凳出發，投進6記三分球貢獻30分外加8助攻。其餘球員如懷特（Derrick White）也得到12分、8助攻；克塔（Neemias Queta）則有10分、12籃板、3火鍋。

反觀湖人隊，團隊命中率僅39.1%，不如對手48.2%，再加上籃板球總數落後對手11顆差距，一來一往成為輸球主因。當家主控唐西奇攻下全隊最高25分，外帶5籃板、3助攻；「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則有20分進帳。值得一提的是，詹姆斯在今日賽後達成生涯總得分破43000分的里程碑，持續堆高「詹皇障礙」紀錄，只可惜球隊最終輸球，讓這項偉大紀錄失色不少。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在賽後點出湖人隊在進攻端遇到的關鍵問題之一是難以在籃下得分，他表示：「我認為我們有很多機會可以衝擊籃框，尤其是在上半場。我們在禁區內的兩分球29投僅13中，這並非我們習慣的出手方式。此外，我們雖然獲得了一些不錯的三分機會，但都沒能把握住。在這個聯盟裡，你必須要有投籃命中率。」

「我覺得很多時候，當對手採取更深的防守陣型來對付我們這些打擋拆的球員時，就會讓我們陷入困境，因為沒有明顯的傳球選擇，」瑞迪克繼續說道：「我們必須做得更好，找到隊友，把球傳出去。」

