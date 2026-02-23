NBA／傳柯瑞球鞋代言競爭者僅剩三家 中國知名品牌也入列

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在去年傳出與合作多年的球鞋代言品牌「Under Armour」分道揚鑣，至今仍未敲定新東家。不過，近日根據外媒報導，柯瑞的球鞋代言競爭對手已縮小至3家，其中，來自中國運動品牌安踏（ANTA）被視為是有力的競爭人選。

在與「Under Armour」結束合作關係後，柯瑞在每場比賽賽前熱身和比賽過程，多次穿著不同品牌的球鞋，以此來試試球鞋市場的水溫。先前他就曾著用隊友巴特勒（Jimmy Butler）的球鞋品牌李寧，也曾穿著「NIKE」的Kobe系列和Booker系列等等。鑒於柯瑞在全球的知名度和影響力，每當他穿上不同品牌的球鞋，他的一舉一動都是球鞋市場的焦點。

Every sneaker Stephen Curry has worn during his 2025 sneaker free agency so far 👀



Peep the original thread to see each shoe ⤵️ https://t.co/KxFVK8ujal pic.twitter.com/iMxyvtVf3o — Nice Kicks (@nicekicks) 2025年12月3日

根據《Sole Retriever》的記者報導，安踏目前正在考慮爭取柯瑞加盟，報導中寫道：「Sole Retriever獨家報導稱，柯瑞已將潛在的下家範圍縮小到3個運動鞋品牌，安踏就在其中。」

從安踏目前簽約的球星來看，對柯瑞來說或許不陌生，包含現效力獨行俠的厄文（Kyrie Irving），以及昔日浪花兄弟之一的湯普森（Klay Thompson），皆是該品牌的知名球星。因此，從柯瑞與這兩人的淵源來看，安踏也許最後真的能成功網羅柯瑞這位頂尖球星加盟。