快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

NBA／傳柯瑞球鞋代言競爭者僅剩三家 中國知名品牌也入列

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士一哥柯瑞。 路透社
勇士一哥柯瑞。 路透社

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在去年傳出與合作多年的球鞋代言品牌「Under Armour」分道揚鑣，至今仍未敲定新東家。不過，近日根據外媒報導，柯瑞的球鞋代言競爭對手已縮小至3家，其中，來自中國運動品牌安踏（ANTA）被視為是有力的競爭人選。

在與「Under Armour」結束合作關係後，柯瑞在每場比賽賽前熱身和比賽過程，多次穿著不同品牌的球鞋，以此來試試球鞋市場的水溫。先前他就曾著用隊友巴特勒（Jimmy Butler）的球鞋品牌李寧，也曾穿著「NIKE」的Kobe系列和Booker系列等等。鑒於柯瑞在全球的知名度和影響力，每當他穿上不同品牌的球鞋，他的一舉一動都是球鞋市場的焦點。

根據《Sole Retriever》的記者報導，安踏目前正在考慮爭取柯瑞加盟，報導中寫道：「Sole Retriever獨家報導稱，柯瑞已將潛在的下家範圍縮小到3個運動鞋品牌，安踏就在其中。」

從安踏目前簽約的球星來看，對柯瑞來說或許不陌生，包含現效力獨行俠的厄文（Kyrie Irving），以及昔日浪花兄弟之一的湯普森（Klay Thompson），皆是該品牌的知名球星。因此，從柯瑞與這兩人的淵源來看，安踏也許最後真的能成功網羅柯瑞這位頂尖球星加盟。

Stephen Curry

相關新聞

NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇坦承：仍在適應比賽節奏

儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻的大三元表現，但舟車勞頓的丹佛金塊仍是以117比128不敵人手極度短缺的金州勇士。 這次金塊近4天內的第3場客場比賽，即使中間

NBA／KD失誤連發遭尼克18分逆轉 火箭主帥點名2球員要主導進攻

火箭隊今天造訪尼克隊主場麥迪遜廣場花園，三節打完領先18分，尼克球迷還發出噓聲。沒想到尼克靠「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）防守能量帶動氣勢，完成大逆襲，以108：106氣走火箭。

NBA／湖人放走防守悍將DFS成先知？美媒：在火箭幾乎沒用

湖人隊去年休賽季沒有和防守悍將「DFS」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）續約，他以4年5300萬美元合約轉投火箭隊。這項操作當時受到許多球迷及媒體批評。不過本季芬尼史密斯表現不佳，

NBA／怒推熱火小將遭驅逐出場 小皮本：可能需要一個擁抱

灰熊與熱火隊今天在垃圾時間爆發肢體衝突，小皮本（Scotty Pippen Jr）抓住熱火小將加德納（Myron Gardner）的衣領，隨後雙方都抱摔倒地。 比賽時間剩2分鐘，熱火大幅領先24

NBA／柯瑞整場站著幫勇士隊友加油 背後原因好無奈

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」傷勢缺席多場比賽。比賽中可發見，他總是在板凳席站著替隊友加油，如此暖心的舉動，背後卻有滿滿地無奈。 ESPN分析師傑佛森（Richar

NBA／柯瑞不在格林關鍵時刻坐冷板凳 勇士主帥曝「新陣容」

勇士隊格林（Draymond Green）本季表現大不如前，近期柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，他在關鍵時刻坐冷板凳。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時解釋原因，並提到格林本人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。