快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

NBA／勇士小將末節狂砍15分翻盤金塊 柯爾狂讚「非常全能」

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基。 美聯社
波傑姆斯基。 美聯社

勇士今日四大主戰球星皆缺陣，靠著頂替上來的小將們適時發揮，幫助球隊克服前三節劣勢，更在末節打出一波33：16攻勢奠定勝基，終場就以128：117爆冷擊敗金塊。其中，在末節6投6中獨砍15分的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），為勇士贏球最大功臣。

盤點勇士四位球星缺席原因分別如下，巴特勒（Jimmy Butler）此前因右膝前十字韌帶撕裂賽季報銷；至於柯瑞（Stephen Curry）則因膝蓋酸痛至少還要缺席一週；新加盟的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則是在今日早上醒來因染病未能出戰；格林（Draymond Green）在比賽開始前腰部突然緊繃，被排除在比賽名單外。

即便如此，勇士在上半場仍打出競爭力，前兩節打完以76：67領先。易籃後，勇士外線熄火，單節三分球13投盡墨，金塊則逮住機會，在第三節打出34：19攻勢逆轉戰局，三節打完反倒以6分超前。來到第四節，勇士方面靠著22歲小將波傑姆斯基挺身而出，單節6投6中獨攬15分，率領勇士在末節關鍵時刻吹起反攻號角。最終，勇士以11分之差爆冷擊敗金塊，終止2連敗。

本場比賽，波傑姆斯基全場砍下18分、15籃板、9助攻，為勇士贏球的最大功臣，他在賽後受訪時表示：「我投進幾球之後，感覺有點像進入自己的ZONE，一切都像慢動作一樣，我們的目標就是努力找到那種感覺。」

鑒於子弟兵優異表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在賽後也不忘給予波傑姆斯基稱讚，他在賽後受訪時談到，「雖然此前他的表現起伏不定，但過去幾年我們都知道他的能力，他是一位非常全面的球員。而我們真正想做的，是找到一個最佳平衡點，幫助他能夠在場上有所作為，但又不會過度黏球。」

此外，柯爾分析本場比賽勇士能夠取勝的關鍵在於消耗對手的體力，他表示：「我們賽前的整個戰術就是持續給他們施壓，努力消耗他們的體力，不停地跑動。我認為這絕對是取勝的關鍵因素。我們休息充分，而他們沒有。」

勇士 金塊 Steve Kerr

相關新聞

NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇坦承：仍在適應比賽節奏

儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻的大三元表現，但舟車勞頓的丹佛金塊仍是以117比128不敵人手極度短缺的金州勇士。 這次金塊近4天內的第3場客場比賽，即使中間

NBA／KD失誤連發遭尼克18分逆轉 火箭主帥點名2球員要主導進攻

火箭隊今天造訪尼克隊主場麥迪遜廣場花園，三節打完領先18分，尼克球迷還發出噓聲。沒想到尼克靠「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）防守能量帶動氣勢，完成大逆襲，以108：106氣走火箭。

NBA／湖人放走防守悍將DFS成先知？美媒：在火箭幾乎沒用

湖人隊去年休賽季沒有和防守悍將「DFS」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）續約，他以4年5300萬美元合約轉投火箭隊。這項操作當時受到許多球迷及媒體批評。不過本季芬尼史密斯表現不佳，

NBA／怒推熱火小將遭驅逐出場 小皮本：可能需要一個擁抱

灰熊與熱火隊今天在垃圾時間爆發肢體衝突，小皮本（Scotty Pippen Jr）抓住熱火小將加德納（Myron Gardner）的衣領，隨後雙方都抱摔倒地。 比賽時間剩2分鐘，熱火大幅領先24

NBA／柯瑞整場站著幫勇士隊友加油 背後原因好無奈

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」傷勢缺席多場比賽。比賽中可發見，他總是在板凳席站著替隊友加油，如此暖心的舉動，背後卻有滿滿地無奈。 ESPN分析師傑佛森（Richar

NBA／柯瑞不在格林關鍵時刻坐冷板凳 勇士主帥曝「新陣容」

勇士隊格林（Draymond Green）本季表現大不如前，近期柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，他在關鍵時刻坐冷板凳。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時解釋原因，並提到格林本人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。