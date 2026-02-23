NBA／勇士小將末節狂砍15分翻盤金塊 柯爾狂讚「非常全能」

勇士今日四大主戰球星皆缺陣，靠著頂替上來的小將們適時發揮，幫助球隊克服前三節劣勢，更在末節打出一波33：16攻勢奠定勝基，終場就以128：117爆冷擊敗金塊。其中，在末節6投6中獨砍15分的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），為勇士贏球最大功臣。

盤點勇士四位球星缺席原因分別如下，巴特勒（Jimmy Butler）此前因右膝前十字韌帶撕裂賽季報銷；至於柯瑞（Stephen Curry）則因膝蓋酸痛至少還要缺席一週；新加盟的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則是在今日早上醒來因染病未能出戰；格林（Draymond Green）在比賽開始前腰部突然緊繃，被排除在比賽名單外。

Brandin Podziemski was ELECTRIC in Q4 💯



15 PTS (6-6 FGM)

8 REB

2 AST

2 3PM



Warriors win an exciting game at home! pic.twitter.com/FsgchbKZbN — NBA (@NBA) 2026年2月22日

即便如此，勇士在上半場仍打出競爭力，前兩節打完以76：67領先。易籃後，勇士外線熄火，單節三分球13投盡墨，金塊則逮住機會，在第三節打出34：19攻勢逆轉戰局，三節打完反倒以6分超前。來到第四節，勇士方面靠著22歲小將波傑姆斯基挺身而出，單節6投6中獨攬15分，率領勇士在末節關鍵時刻吹起反攻號角。最終，勇士以11分之差爆冷擊敗金塊，終止2連敗。

本場比賽，波傑姆斯基全場砍下18分、15籃板、9助攻，為勇士贏球的最大功臣，他在賽後受訪時表示：「我投進幾球之後，感覺有點像進入自己的ZONE，一切都像慢動作一樣，我們的目標就是努力找到那種感覺。」

鑒於子弟兵優異表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在賽後也不忘給予波傑姆斯基稱讚，他在賽後受訪時談到，「雖然此前他的表現起伏不定，但過去幾年我們都知道他的能力，他是一位非常全面的球員。而我們真正想做的，是找到一個最佳平衡點，幫助他能夠在場上有所作為，但又不會過度黏球。」

此外，柯爾分析本場比賽勇士能夠取勝的關鍵在於消耗對手的體力，他表示：「我們賽前的整個戰術就是持續給他們施壓，努力消耗他們的體力，不停地跑動。我認為這絕對是取勝的關鍵因素。我們休息充分，而他們沒有。」

Steve Kerr on Brandin Podziemski’s season: “It’s been up and down for sure.”



“It’s about finding that sweet spot that we’re trying to get him where he’s making plays but not dominating the ball.” pic.twitter.com/qJM6TcBmIY — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2026年2月22日