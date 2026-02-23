NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇坦承：仍在適應比賽節奏

儘管約柯奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻的大三元表現，但舟車勞頓的丹佛金塊仍是以117比128不敵人手極度短缺的金州勇士。

這次金塊近4天內的第3場客場比賽，即使中間經過明星周休息時間，金塊從2月至今狀態仍是相當掙扎，9場出賽苦吞6敗；接下來經過兩天休整後，他們將要對上東西區強權塞爾蒂克和雷霆，考驗依然不斷。

勇士此役缺少本季薪資最高的4名球員。巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂整季報銷；柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋持續痠痛至少還要再缺席1週；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）當天早上身體不適，未能前往球場；格林（Draymond Green）則在開賽前因下背部緊繃被臨時撤下。這4名球員本季合計薪資高達1億7030萬美元。

Brandin Podziemski was ELECTRIC in Q4 💯



15 PTS (6-6 FGM)

8 REB

2 AST

2 3PM



Warriors win an exciting game at home! pic.twitter.com/FsgchbKZbN — NBA (@NBA) 2026年2月22日

儘管少了這4人，勇士上半場仍投進15記三分球，面對顯得疲憊的金塊防守，一度取得14分領先。。

「我們賽前的整體計畫就是持續給他們壓力，」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示。「我們的計畫就是持續施壓、加快節奏，盡量消耗他們。我認為這絕對是關鍵因素。我們休息充足，而他們不是。」

臨時頂上先發的艾爾・霍佛德（Al Horford）成為戰術變招核心。勇士利用他拉開空間的能力進一步牽制約柯奇，霍佛特在開賽76秒內就命中2記三分球，首節投進3記，全場命中6記三分，攻下22分，創下他加盟勇士以來的單場最高得分。

Al Horford hits his FIFTH three of the half 🔥



He's got 17 PTS as GSW drops a season-high 76 PTS in the opening half! pic.twitter.com/IxoB74Ih7f — NBA (@NBA) 2026年2月22日

「那真的讓人有點困惑，」金塊總教練艾德曼（David Adelman）談到格林臨時改由霍佛特先發時表示。「這和我們原本的比賽計畫完全不同。」

勇士在第三節手感冰冷，三分球12投全失，金塊單節以34比19佔上風。約柯奇在第三節打滿12分鐘，攻下14分、7籃板，幫助丹佛建立6分領先，之後才下場休息。

不過勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）改變了戰局。他在進入第四節前10投僅1中，但第四節6投6中，在12分鐘內攻下15分、抓下8籃板並送出2次助攻。波傑姆斯基在比賽關鍵時刻命中3記重要投籃，全場繳出18分、15籃板、9助攻的準大三元表現。

「他這一季表現確實有起伏，」柯爾談到波傑姆斯基時說。「我們知道他的能力。他是一名非常全面的球員。重點是幫助他找到那個甜蜜點，既能創造機會，又不需要過度主導球權。」

約柯奇在最後6分鐘回到場上，但影響力遠不如前三節。他僅得到3分、1籃板，只出手2次，而金塊在這段時間淨負11分。這是約柯奇在因膝蓋過度伸展缺席16場後復出的第10場出賽。但賽後他坦言自己仍在適應。

「我以前從沒遇過這種情況，因為受傷前的感覺真的很好，」約柯奇說。「肯定需要多一點時間，多打幾場比賽來調整。」