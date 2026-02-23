NBA／跟腱大傷還沒好再遇怪病 哈利伯頓染「皮蛇」將離隊數週

溜馬隊當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在上季季後賽遭遇跟腱撕裂大傷，至今仍在休養階段。讓人沒想到的是，哈利伯頓在近期又爆出染上新怪病，該病名為帶狀皰疹，他也預計將離開球隊休養數週。

根據美媒《Sports Illustrated》報導，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）向記者談到此事，他說：「這確實令人痛心。他會完全康復，但這事發生在過去幾天。他之前在華盛頓特區和我們見面，出現了一些奇怪的症狀，然後就回來了。這就是他目前的情況。我們衷心祝他早日康復。這是一個特殊病例，情況也很特殊，但我和他一起聊過此事，他的心態很健康，所以我肯定他能挺過去。」

Tyrese Haliburton will be away from the Pacers for at least 2-3 weeks after being diagnosed with shingles, per HC Rick Carlisle



Hope he makes a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/nH9pYyR36w — Bleacher Report (@BleacherReport) 2026年2月22日

由於這位明星主控的持續缺陣，本賽季溜馬隊戰績跌至谷底，目前他們戰績為15勝43敗，排在東區墊底。在哈利伯頓因傷高掛免戰牌期間，球隊另一名大將席亞康（Pascal Siakam）扛起得分重任，本季場均23.7分、6.7籃板、3.9助攻，同時獲選明星賽。

至於哈利伯頓所感染的帶狀皰疹，在民間又俗稱「皮蛇」，是由水痘-帶狀皰疹病毒所引起。這種病毒在幼年得過水痘後，會潛伏在體內神經節中，當免疫力下降時可能再次被喚醒，沿著神經分布引發成串的水泡與劇烈疼痛。

根據其他美媒的相關報導補充，由於此病，哈利伯頓預計將離隊2至3週左右進行休養。