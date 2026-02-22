快訊

NBA／湖人放走防守悍將DFS成先知？美媒：在火箭幾乎沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
防守悍將「DFS」芬尼史密斯(左)。 路透

湖人隊去年休賽季沒有和防守悍將「DFS」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）續約，他以4年5300萬美元合約轉投火箭隊。這項操作當時受到許多球迷及媒體批評。不過本季芬尼史密斯表現不佳，反而讓湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）看起來變先知。

火箭今天浪費三節打完18分領先，遭尼克隊大逆轉，芬尼史密斯只打21分鐘就領到6次犯規，全場4投1中，只得到2分3籃板，發生2次失誤。

知名記者記者歐康納（Kevin O'Connor）發文指出，芬尼史密斯現在對火箭來說，幾乎到了無法使用的程度。第四節一開始上籃放槍，加上三分球投丟，直接改變比賽氣勢。他也沒有在防守端彌補自己慘不忍睹的進攻，今晚就犯滿離場，真是地獄般的賽季。

火箭鋒線人手相對充足，現年32歲的芬尼史密斯本季因傷只打21場，平均上場16.1分鐘，得到3.1分2.4籃板。三分命中率從上季的41.1%下滑至25.4%。

反觀湖人用2年1200萬美元簽下的拉拉維亞（Jake LaRavia），性價比不俗。本季出賽54場有33場先發，平均上場26.9分鐘，就能貢獻9.5分4.0籃板1.9助攻1.3抄截，雖三分命中率下滑至生涯最低的32.6%，仍是湖人相當倚重的綠葉球員。

