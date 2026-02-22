NBA／KD失誤連發孤立無援遭尼克逆轉 火箭主帥：太多單打獨鬥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭「大哥」杜蘭特。 路透
火箭隊今天造訪尼克隊主場麥迪遜廣場花園，三節打完領先18分，尼克球迷還發出噓聲。沒想到尼克靠「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）防守能量帶動氣勢，完成大逆襲，以108：106氣走火箭。

尼克末節先轟出16：4攻勢，讓比賽最後5分鐘形成拉鋸戰。最後5分鐘火箭「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）3投1中，且發生3次失誤，火箭其他球員也未能挺身而出。反觀艾爾瓦拉多單節3次抄截，加上一哥布朗森（Jalen Brunson）4投全中，硬是將比賽勝利搶回來。

唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下尼克全隊最高的25分，布朗森和阿努諾比（OG Anunoby）都貢獻20分，艾爾瓦拉多替補上陣近20分鐘，就得到8分4助攻5抄截，被教練評為本場最佳防守球員。

杜蘭特全場26投僅10中，拿下30分。史密斯（Jabari Smith Jr.）攻下21分全隊次高，森根（Alperen Sengun）得到16分6籃板6助攻。

賽後火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）點名2位球員，「球開始不流動了，太多單打獨鬥。老問題，我們以這種方式輸掉太多場比賽。我有跟湯普森（Amen Thompson）和謝普德（Reed Sheppard）說，要更明確主導場上節奏，把大家帶進戰術，而不是像現在這樣自由發揮。失誤當然很傷，但糟糕的進攻同樣致命。」

火箭 尼克 Kevin Durant

