NBA／怒推熱火小將遭驅逐出場 小皮本：可能需要一個擁抱

灰熊與熱火隊今天在垃圾時間爆發肢體衝突，小皮本（Scotty Pippen Jr）抓住熱火小將加德納（Myron Gardner）的衣領，隨後雙方都抱摔倒地。

比賽時間剩2分鐘，熱火大幅領先24分，加德納在爭搶籃板時被小皮本推倒。隨後灰熊進攻時，加德納從背後弄倒小皮本，裝作什麼事都沒發生並回防，裁判也沒響哨。

小皮本隨後朝加德納方向跑去，用手指對方後，用力推了一把，兩人皆倒地。幸好在球員們阻止下，事態沒進一步擴大，兩人都被驅逐出場。

熱火終場以136：120拿下勝利。小皮本賽後受訪時表示，「我覺得那有點像是偷襲。他在我沒看到他的情況下撞我，我覺得那動作很軟弱，說真的，我只是覺得他在另一頭，可能需要一個擁抱。」