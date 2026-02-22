聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／怒推熱火小將遭驅逐出場 小皮本：可能需要一個擁抱
灰熊與熱火隊今天在垃圾時間爆發肢體衝突，小皮本（Scotty Pippen Jr）抓住熱火小將加德納（Myron Gardner）的衣領，隨後雙方都抱摔倒地。
比賽時間剩2分鐘，熱火大幅領先24分，加德納在爭搶籃板時被小皮本推倒。隨後灰熊進攻時，加德納從背後弄倒小皮本，裝作什麼事都沒發生並回防，裁判也沒響哨。
小皮本隨後朝加德納方向跑去，用手指對方後，用力推了一把，兩人皆倒地。幸好在球員們阻止下，事態沒進一步擴大，兩人都被驅逐出場。
熱火終場以136：120拿下勝利。小皮本賽後受訪時表示，「我覺得那有點像是偷襲。他在我沒看到他的情況下撞我，我覺得那動作很軟弱，說真的，我只是覺得他在另一頭，可能需要一個擁抱。」
Scotty Pippen Jr. on his altercation with Myron Gardner:— Legion Hoops (@LegionHoops) February 22, 2026
“I thought it was kind of a cheap shot. He kind of hit me when I didn’t see him so I thought it was a soft move. I just thought he maybe needed a hug on the other end.” 😬
(via @5ReasonsSports)pic.twitter.com/PmATSpWvoF
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。