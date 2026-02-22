NBA／柯瑞不在格林關鍵時刻坐冷板凳 勇士主帥曝「新陣容」

勇士隊格林（Draymond Green）本季表現大不如前，近期柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，他在關鍵時刻坐冷板凳。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時解釋原因，並提到格林本人接受「新角色」。

柯爾接受電台訪問時提到，暫時不會將格林移到替補陣容，但他的角色確實已經改變，「他的上場時間稍微下降了，我們教練團很清楚一點，只要柯瑞健康，我們幾乎會把格林的上場時間和柯瑞搭在一起，確保能最大化他的進攻影響力。」

柯瑞最近因傷缺陣，柯爾表示，「當柯瑞不在場上時，像過去幾週你們看到的那樣，我們不一定會用格林收尾，可能用霍福特（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），甚至兩個一起上，格林已經接受這件事。」

柯爾提到，格林對此事的態度非常成熟，格林對他說，「如果最後不上我，我也沒問題，這就是球隊目前的狀況，也是我現在的位置，我會隨時準備好。」