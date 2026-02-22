NBA／柯瑞整場站著幫勇士隊友加油 背後原因好無奈

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」傷勢缺席多場比賽。比賽中可發見，他總是在板凳席站著替隊友加油，如此暖心的舉動，背後卻有滿滿地無奈。

ESPN分析師傑佛森（Richard Jefferson）最近在節目上提到，「柯瑞整場比賽都站著幫隊友加油。我心想多棒的隊友啊，一直在替兄弟們打氣。」

傑佛森透露自己問柯瑞，「怎麼回事？你整場都站在那邊加油。」柯瑞回答：「對啊，因為只要我一坐下來就會痛。」

柯瑞已連續缺席6場比賽，目前歸期仍未定，預計3月1日才會重新接受評估。勇士目前29勝27敗，西區第8。本季沒有柯瑞的情況下，勇士6勝11敗。

勇士 Stephen Curry

