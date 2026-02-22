NBA／柯瑞整場站著幫勇士隊友加油 背後原因好無奈
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」傷勢缺席多場比賽。比賽中可發見，他總是在板凳席站著替隊友加油，如此暖心的舉動，背後卻有滿滿地無奈。
ESPN分析師傑佛森（Richard Jefferson）最近在節目上提到，「柯瑞整場比賽都站著幫隊友加油。我心想多棒的隊友啊，一直在替兄弟們打氣。」
傑佛森透露自己問柯瑞，「怎麼回事？你整場都站在那邊加油。」柯瑞回答：「對啊，因為只要我一坐下來就會痛。」
柯瑞已連續缺席6場比賽，目前歸期仍未定，預計3月1日才會重新接受評估。勇士目前29勝27敗，西區第8。本季沒有柯瑞的情況下，勇士6勝11敗。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。