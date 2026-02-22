NBA／太陽格林宛如「臥底」一整場 投進絕殺三分球完成救贖

太陽隊今天在主場迎戰魔術隊，當家球星布克（Devin Booker）因傷缺陣，二把手布魯克斯（Dillon Brooks）和防守悍將古德溫（Jordan Goodwin）也相繼傷退。雷了一整場的年輕新星格林（Jalen Green），在二度延長賽投進高難度絕殺三分球完成救贖，幫助太陽以113：110氣走魔術。

布魯克斯前一戰因累積技術犯規滿16次遭聯盟禁賽，本場回來只打7分鐘就傷退。太陽第三節打出34：22攻勢反撲，但末節尾聲陷入得分荒，讓魔術將戰線拖進延長賽。

延長賽魔術球星班凱羅（Paolo Banchero）發生失誤，讓本場表現優異的貝恩（Desmond Bane）為了阻止快攻賠上第6犯，提前離場。不過太陽未能把握機會，進入二度延長。

二度延長太陽靠著「鬼神」艾倫（Grayson Allen）連續得分取得領先，但他關鍵時刻防守恍神，被魔術後衛卡特（Jevon Carter）投進追平三分球。前面25投5中的格林，最後1.1秒接球命中高難度三分球，結束這又臭又長的比賽。

JALEN GREEN HITS THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER TO WIN IT FOR THE SUNS IN 2OT!



🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/hhVPjW93xF — NBA (@NBA) February 22, 2026

格林全場26投6中，其中三分球11中2，拿下16分7籃板5助攻。艾倫砍進全隊最高的27分，古德溫退場前只打25分鐘，就進帳17分6籃板。

魔術方面，貝恩犯滿離場前狂轟34分，班凱羅雖有26分14籃板8助攻4火鍋數據，但延長賽表現宛如臥底，頻頻發生失誤和亂打，全場共發生6次失誤。