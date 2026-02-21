快訊

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

NBA／盛讚雷納德史上最棒球員之一 詹姆斯：我不在乎傷病

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、雷納德(右)。 歐新社
詹姆斯(左)、雷納德(右)。 歐新社

湖人隊今天在主場與快艇隊展開本季第4場「洛城內戰」，最終以125：122驚險拿下勝利。湖人41歲球星詹姆斯（LeBron James）賽後盛讚快艇雷納德（Kawhi Leonard）是「史上最棒的球員之一」。

快艇今天背靠背出賽，雷納德末節後段因左腳痠痛提前退場。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）指出，雷納德的腳踝變得有點僵硬。

儘管雷納德職業生涯飽受傷病所困，但只要在場上就能繳出超級巨星表現。連詹姆斯都盛讚，「雷納德令人讚嘆，他是最棒的、史上最棒的球員之一。我一點都不在乎傷病，有些事你無法控制，只能專注在自己能控制的事上，那傢伙真的超厲害。」

儘管快艇本場比賽獲得29次罰球，多於湖人的25次，但關鍵時刻湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）買犯穩定軍心。泰隆魯對裁判吹罰尺度無奈表示，「整場比賽都在『要犯規』的時候，真的很難打。這些傢伙本來就是很出色的球員了，我們已拚盡全力。」

關鍵時刻犯滿離場的快艇砍將馬瑟倫（Bennedict Mathurin） 則說，「真的很難，你拼命在打球，但場上某一邊常常被吹停，另一邊卻不是這樣。」

湖人 快艇 LeBron James Kawhi Leonard

相關新聞

NBA／盛讚雷納德史上最棒球員之一 詹姆斯：我不在乎傷病

湖人隊今天在主場與快艇隊展開本季第4場「洛城內戰」，最終以125：122驚險拿下勝利。湖人41歲球星詹姆斯（LeBron James）賽後盛讚快艇雷納德（Kawhi Leonard）是「史上最棒的球員

NBA／雷納德傷退快艇關鍵時刻沒人 湖人三巨頭「洛城內戰」取勝

湖人隊今天在主場迎來「洛城內戰」，三巨頭全員出擊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分，帶隊以125：122險勝快艇，本季洛城內戰雙方戰成2：2平手。 唐西奇首節就發威，單節獨得17分

NBA／金塊血洗拓荒者54分破聯盟紀錄 楊瀚森：不想親約柯奇

金塊隊昨天在客場以1分差輸給快艇隊，今天背靠背出賽，在客場以157:103血洗拓荒者隊。根據「OptaSTATS」統計，金塊贏54分，創NBA史上背靠背第二戰，最大分差勝利。 拓荒者中國中鋒楊瀚

NBA／國王第3位主力報銷 衛少妻子收死亡詛咒、被罵「婊子」

國王隊昨天輸給魔術隊後，吞下隊史最爛15連敗，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的妻子賽後收到死亡威脅。今天再傳出壞消息，交易大限前換來的前鋒杭特（De'Andre Hunter）賽季

NBA／強調從未討論交易格林！勇士老闆：是球隊核心

交易大限前傳出勇士隊想換「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），球隊精神領袖格林(Draymond Green)恐淪為交易籌碼。不過勇士隊總管鄧利維（Mike Dunlea

NBA／昔活塞基石遭公牛棄用惹人心疼 艾維：過去的艾維死了

2022年首輪第5順位的後衛艾維（Jaden Ivey）原先是活塞隊重建基石之一，但去年1月遭安東尼（Cole Anthony）撞擊受重傷，賽季報銷。本季艾維傷癒歸隊，但表現明顯不如傷前，還被活塞交易

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。