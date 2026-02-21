NBA／盛讚雷納德史上最棒球員之一 詹姆斯：我不在乎傷病

湖人隊今天在主場與快艇隊展開本季第4場「洛城內戰」，最終以125：122驚險拿下勝利。湖人41歲球星詹姆斯（LeBron James）賽後盛讚快艇雷納德（Kawhi Leonard）是「史上最棒的球員之一」。

快艇今天背靠背出賽，雷納德末節後段因左腳痠痛提前退場。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）指出，雷納德的腳踝變得有點僵硬。

儘管雷納德職業生涯飽受傷病所困，但只要在場上就能繳出超級巨星表現。連詹姆斯都盛讚，「雷納德令人讚嘆，他是最棒的、史上最棒的球員之一。我一點都不在乎傷病，有些事你無法控制，只能專注在自己能控制的事上，那傢伙真的超厲害。」

儘管快艇本場比賽獲得29次罰球，多於湖人的25次，但關鍵時刻湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）買犯穩定軍心。泰隆魯對裁判吹罰尺度無奈表示，「整場比賽都在『要犯規』的時候，真的很難打。這些傢伙本來就是很出色的球員了，我們已拚盡全力。」

關鍵時刻犯滿離場的快艇砍將馬瑟倫（Bennedict Mathurin） 則說，「真的很難，你拼命在打球，但場上某一邊常常被吹停，另一邊卻不是這樣。」