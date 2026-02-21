NBA／盛讚雷納德史上最棒球員之一 詹姆斯：我不在乎傷病
湖人隊今天在主場與快艇隊展開本季第4場「洛城內戰」，最終以125：122驚險拿下勝利。湖人41歲球星詹姆斯（LeBron James）賽後盛讚快艇雷納德（Kawhi Leonard）是「史上最棒的球員之一」。
快艇今天背靠背出賽，雷納德末節後段因左腳痠痛提前退場。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）指出，雷納德的腳踝變得有點僵硬。
儘管雷納德職業生涯飽受傷病所困，但只要在場上就能繳出超級巨星表現。連詹姆斯都盛讚，「雷納德令人讚嘆，他是最棒的、史上最棒的球員之一。我一點都不在乎傷病，有些事你無法控制，只能專注在自己能控制的事上，那傢伙真的超厲害。」
儘管快艇本場比賽獲得29次罰球，多於湖人的25次，但關鍵時刻湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）買犯穩定軍心。泰隆魯對裁判吹罰尺度無奈表示，「整場比賽都在『要犯規』的時候，真的很難打。這些傢伙本來就是很出色的球員了，我們已拚盡全力。」
關鍵時刻犯滿離場的快艇砍將馬瑟倫（Bennedict Mathurin） 則說，「真的很難，你拼命在打球，但場上某一邊常常被吹停，另一邊卻不是這樣。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。