NBA／金塊血洗拓荒者54分破聯盟紀錄 楊瀚森：不想親約柯奇

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)、楊瀚森（右）。 法新社
約柯奇(左)、楊瀚森（右）。 法新社

金塊隊昨天在客場以1分差輸給快艇隊，今天背靠背出賽，在客場以157:103血洗拓荒者隊。根據「OptaSTATS」統計，金塊贏54分，創NBA史上背靠背第二戰，最大分差勝利。

拓荒者中國中鋒楊瀚森今天賽前與偶像約柯奇（Nikola Jokic）相見歡，兩人擁抱後聊了一段時間，看起來相處十分融洽。

不過球場上是殘酷的，約柯奇完全不留情面，上場29分鐘就進帳32分9籃板7助攻，幫助金塊以54分之差拿下勝利。

楊瀚森上場8分鐘，拿下4分1籃板1阻攻。 楊瀚森先前受訪時曾說想親吻約柯奇，今天賽後他表示，「我其實不想親你，在中國，尊重很重要。他告訴我不要緊張，你是很棒的球員，放開來打，繼續努力。 」

金塊 拓荒者 楊瀚森 Nikola Jokic

