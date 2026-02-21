快訊

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導
灰狼隊「蟻人」愛德華。 路透
灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今天獨得40分，率隊擊敗獨行俠隊，並讓對方吞下自1998年以來最長的10連敗。

法新社報導，愛德華上週末才在洛杉磯舉行的全明星賽獲選最有價值球員（MVP），他今天除豪取40分，還外帶6籃板；中鋒隊友戈貝爾（Rudy Gobert）則繳出22分、17籃板雙十成績。

狀況不佳的獨行俠在第二節時一度落後多達18分，但卻差點上演驚奇逆轉。

獨行俠在終場前不到7分鐘時追成103比103平手，但愛德華挺身而出，最終率灰狼以122比111在主場保住勝利。

愛德華賽後說：「我們以能贏下關鍵時刻的比賽為傲，這是我們去年還不容易辦到的事。我們開局很有侵略性，但後來一度陷入低潮，讓對手打出反撲。」

愛德華今晚有14分是在第4節攻下。灰狼近11戰拿下8勝，目前西區排名第5。

至於獨行俠苦吞10連敗後，目前在西區排第12，離季後賽漸行漸遠；陣中新秀佛雷格（Cooper Flagg）腳傷本場未出賽。

灰狼 獨行俠 Anthony Edwards

NBA／雷納德傷退快艇關鍵時刻沒人 湖人三巨頭「洛城內戰」取勝

湖人隊今天在主場迎來「洛城內戰」，三巨頭全員出擊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分，帶隊以125：122險勝快艇，本季洛城內戰雙方戰成2：2平手。 唐西奇首節就發威，單節獨得17分

NBA／國王第3位主力報銷 衛少妻子收死亡詛咒、被罵「婊子」

國王隊昨天輸給魔術隊後，吞下隊史最爛15連敗，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的妻子賽後收到死亡威脅。今天再傳出壞消息，交易大限前換來的前鋒杭特（De'Andre Hunter）賽季

NBA／強調從未討論交易格林！勇士老闆：是球隊核心

交易大限前傳出勇士隊想換「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），球隊精神領袖格林(Draymond Green)恐淪為交易籌碼。不過勇士隊總管鄧利維（Mike Dunlea

NBA／昔活塞基石遭公牛棄用惹人心疼 艾維：過去的艾維死了

2022年首輪第5順位的後衛艾維（Jaden Ivey）原先是活塞隊重建基石之一，但去年1月遭安東尼（Cole Anthony）撞擊受重傷，賽季報銷。本季艾維傷癒歸隊，但表現明顯不如傷前，還被活塞交易

NBA／灰狼賞獨行俠隊史最長10連敗 愛德華：去年不容易辦到

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼隊球星愛德華茲（Anthony Edwards）今天獨得40分，率隊擊敗達拉斯獨行俠並讓對方吞...

NBA／勇士處女秀拿12分 波爾辛吉斯盼增加上場時間

從老鷹隊被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），相隔一個月重回賽場，今天穿著勇士戰袍的處女秀...

