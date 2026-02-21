NBA／灰狼賞獨行俠隊史最長10連敗 愛德華：去年不容易辦到

灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今天獨得40分，率隊擊敗獨行俠隊，並讓對方吞下自1998年以來最長的10連敗。

法新社報導，愛德華上週末才在洛杉磯舉行的全明星賽獲選最有價值球員（MVP），他今天除豪取40分，還外帶6籃板；中鋒隊友戈貝爾（Rudy Gobert）則繳出22分、17籃板雙十成績。

狀況不佳的獨行俠在第二節時一度落後多達18分，但卻差點上演驚奇逆轉。

獨行俠在終場前不到7分鐘時追成103比103平手，但愛德華挺身而出，最終率灰狼以122比111在主場保住勝利。

愛德華賽後說：「我們以能贏下關鍵時刻的比賽為傲，這是我們去年還不容易辦到的事。我們開局很有侵略性，但後來一度陷入低潮，讓對手打出反撲。」

愛德華今晚有14分是在第4節攻下。灰狼近11戰拿下8勝，目前西區排名第5。

至於獨行俠苦吞10連敗後，目前在西區排第12，離季後賽漸行漸遠；陣中新秀佛雷格（Cooper Flagg）腳傷本場未出賽。