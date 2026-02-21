NBA／灰狼賞獨行俠隊史最長10連敗 愛德華：去年不容易辦到
灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）今天獨得40分，率隊擊敗獨行俠隊，並讓對方吞下自1998年以來最長的10連敗。
法新社報導，愛德華上週末才在洛杉磯舉行的全明星賽獲選最有價值球員（MVP），他今天除豪取40分，還外帶6籃板；中鋒隊友戈貝爾（Rudy Gobert）則繳出22分、17籃板雙十成績。
狀況不佳的獨行俠在第二節時一度落後多達18分，但卻差點上演驚奇逆轉。
獨行俠在終場前不到7分鐘時追成103比103平手，但愛德華挺身而出，最終率灰狼以122比111在主場保住勝利。
愛德華賽後說：「我們以能贏下關鍵時刻的比賽為傲，這是我們去年還不容易辦到的事。我們開局很有侵略性，但後來一度陷入低潮，讓對手打出反撲。」
愛德華今晚有14分是在第4節攻下。灰狼近11戰拿下8勝，目前西區排名第5。
至於獨行俠苦吞10連敗後，目前在西區排第12，離季後賽漸行漸遠；陣中新秀佛雷格（Cooper Flagg）腳傷本場未出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。