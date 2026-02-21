快訊

初五開工正拜拜！大安區醫美診所遭槍擊 老闆及女員工中彈

台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

NBA／雷納德傷退快艇關鍵時刻沒人 湖人三巨頭「洛城內戰」取勝

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇（左）。 美聯社
唐西奇（左）。 美聯社

湖人隊今天在主場迎來「洛城內戰」，三巨頭全員出擊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分，帶隊以125：122險勝快艇，本季洛城內戰雙方戰成2：2平手。

唐西奇首節就發威，單節獨得17分，幫助湖人取得雙位數領先。第二節快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）狂砍19分縮小至7分差，但前鋒柯林斯（John Collins）在空中被湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）屁股頂飛，導致重摔且眼角流血，本場比賽無法回來。

下半場戰況持續拉鋸，快艇靠著洛培茲（Brook Lopez）底角三分超前， 但湖人靠著史馬特（Marcus Smart）和唐西奇外線接連開火，重新要回領先。

隨後雷納德因傷提前退場；湖人則是擺上完整的三巨頭陣容。關鍵時刻快艇二號得分手馬瑟倫（Bennedict Mathurin）進攻犯規，犯滿畢業。接下來唐西奇買犯頻頻成功維持領先，最後9秒快艇抄截成功，但貝頓（Nicolas Batum）追平三分球機會沒把握，終場就以3分之差遺憾落敗。

唐西奇全場投進8顆三分球，進帳38分11助攻。里夫斯（Austin Reaves）攻下全隊次高的29分，詹姆斯（LeBron James）則是繳出13分11助攻的雙十成績。

快艇方面，雷納德退場前上場31分鐘，得到31分。馬瑟倫砍下26分，洛培茲進帳16分10籃板，外帶3火鍋2抄截。

湖人 快艇 Luka Doncic Kawhi Leonard LeBron James 里夫斯

相關新聞

NBA／雷納德傷退快艇關鍵時刻沒人 湖人三巨頭「洛城內戰」取勝

湖人隊今天在主場迎來「洛城內戰」，三巨頭全員出擊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分，帶隊以125：122險勝快艇，本季洛城內戰雙方戰成2：2平手。 唐西奇首節就發威，單節獨得17分

NBA／國王第3位主力報銷 衛少妻子收死亡詛咒、被罵「婊子」

國王隊昨天輸給魔術隊後，吞下隊史最爛15連敗，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的妻子賽後收到死亡威脅。今天再傳出壞消息，交易大限前換來的前鋒杭特（De'Andre Hunter）賽季

NBA／強調從未討論交易格林！勇士老闆：是球隊核心

交易大限前傳出勇士隊想換「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），球隊精神領袖格林(Draymond Green)恐淪為交易籌碼。不過勇士隊總管鄧利維（Mike Dunlea

NBA／昔活塞基石遭公牛棄用惹人心疼 艾維：過去的艾維死了

2022年首輪第5順位的後衛艾維（Jaden Ivey）原先是活塞隊重建基石之一，但去年1月遭安東尼（Cole Anthony）撞擊受重傷，賽季報銷。本季艾維傷癒歸隊，但表現明顯不如傷前，還被活塞交易

NBA／勇士處女秀拿12分 波爾辛吉斯盼增加上場時間

從老鷹隊被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），相隔一個月重回賽場，今天穿著勇士戰袍的處女秀...

NBA／關鍵時刻遭尼克主帥棄用 紐媒：1.5億美元球星令人失望

東區第3的尼克隊今天在主場以111：126不敵東區龍頭活塞隊，雙方本季3度交手都由活塞帶走勝利。關鍵時刻主力前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）又被棄用，紐約郵報直言，1.5億美元的球星最後再度

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。