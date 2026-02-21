NBA／雷納德傷退快艇關鍵時刻沒人 湖人三巨頭「洛城內戰」取勝

湖人隊今天在主場迎來「洛城內戰」，三巨頭全員出擊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分，帶隊以125：122險勝快艇，本季洛城內戰雙方戰成2：2平手。

唐西奇首節就發威，單節獨得17分，幫助湖人取得雙位數領先。第二節快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）狂砍19分縮小至7分差，但前鋒柯林斯（John Collins）在空中被湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）屁股頂飛，導致重摔且眼角流血，本場比賽無法回來。

John Collins nasty falll yikes... pic.twitter.com/kmbYXqFpuX — 𝗠𝗔𝗟 (@MindOfBron) February 21, 2026

下半場戰況持續拉鋸，快艇靠著洛培茲（Brook Lopez）底角三分超前， 但湖人靠著史馬特（Marcus Smart）和唐西奇外線接連開火，重新要回領先。

隨後雷納德因傷提前退場；湖人則是擺上完整的三巨頭陣容。關鍵時刻快艇二號得分手馬瑟倫（Bennedict Mathurin）進攻犯規，犯滿畢業。接下來唐西奇買犯頻頻成功維持領先，最後9秒快艇抄截成功，但貝頓（Nicolas Batum）追平三分球機會沒把握，終場就以3分之差遺憾落敗。

唐西奇全場投進8顆三分球，進帳38分11助攻。里夫斯（Austin Reaves）攻下全隊次高的29分，詹姆斯（LeBron James）則是繳出13分11助攻的雙十成績。

快艇方面，雷納德退場前上場31分鐘，得到31分。馬瑟倫砍下26分，洛培茲進帳16分10籃板，外帶3火鍋2抄截。