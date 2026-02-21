NBA／國王第3位主力報銷 衛少妻子收死亡詛咒、被罵「婊子」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 路透
國王隊昨天輸給魔術隊後，吞下隊史最爛15連敗，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的妻子賽後收到死亡威脅。今天再傳出壞消息，交易大限前換來的前鋒杭特（De'Andre Hunter）賽季報銷。

杭特是在美國時間2月6日比賽時受傷，被診斷出視網膜剝離，今天確定手術完成，8周後才會有消息更新，由於國王本季幾乎已無緣季後賽，意味著杭特賽季已報銷。

杭特是國王第3位本季報銷的主力球員，前兩人是拉文（Zach LaVine）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

國王目前正遭遇隊史最長的15連敗，衛斯特布魯克昨天全場只得5分，賽後他的妻子妮娜（Nina）在社群平台上透露收到死亡詛咒，「你那該死的老公爛得要命，連10分都拿不到，真是可悲。我希望你們都在車禍中死掉，你這個蠢婊子。」

妮娜提到，收到這種信已成為日常，她感嘆，「運動博彩的負面影響，激發人性最糟糕的一面。」

