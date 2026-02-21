NBA／強調從未討論交易格林！勇士老闆：是球隊核心

交易大限前傳出勇士隊想換「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），球隊精神領袖格林(Draymond Green)恐淪為交易籌碼。不過勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）受訪時透露，格林從未被放進交易討論中。

勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）替鄧利維的說法背書，「格林從未被拿來討論交易；鄧利維說的一切百分百正確。我知道他因此被罵得很慘。」拉卡柏解釋，「這種事的運作方式就是如此，除非真的要認真談，否則你不會隨便拋出名字，我們其實從未在那些大型交易上，談到具體球員名單，外界可以看看陣容，自行假設如果要換某個人，誰可能走、誰可能不用。」

由於交易需要匹配薪資，因此想交易來安戴托昆波，巴特勒（Jimmy Butler）或格林其中一人勢必得成為籌碼。拉卡柏強調沒有交易格林的打算，「我能明確告訴你，他從來沒以任何形式被拿去兜售。他是球隊的核心人物。你不會輕易、也不會隨便交易格林，除非真的非做不可，而且能換回極大的價值，同時讓球隊變更好。就連格林自己也說過，他能理解這點，但他的名字，從沒被具體拿去和其他隊討論過。這就是事實。」

現年35歲的格林已在勇士待14個賽季，有望職業生涯都效力同一支球隊。本季出賽47場，平均得到8.7分5.7籃板5.1助攻，三分命中率32%。