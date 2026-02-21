NBA／昔活塞基石遭公牛棄用惹人心疼 艾維：過去的艾維死了

2022年首輪第5順位的後衛艾維（Jaden Ivey）原先是活塞隊重建基石之一，但去年1月遭安東尼（Cole Anthony）撞擊受重傷，賽季報銷。本季艾維傷癒歸隊，但表現明顯不如傷前，還被活塞交易至公牛隊，上一戰更遭到DNP（教練決定不上場），艾維受訪時坦言，「過去的艾維已經死了」。

艾維傷前擁有驚人的速度和爆發力，場均17.6分，與康寧漢（Cade Cunningham） 組成後場雙槍。傷後不再是能全場飛奔的球員，本季場均下滑至8.5分。公牛在交易截止日前換來一堆後衛，艾維是其中一人，上一戰面對公牛是他人生第一次被DNP。

「我相信大家都看得出來，我已經不是以前那個球員了。」艾維受訪時坦言，「（膝蓋痠痛）就是原因。我不是過去的那個JI了。過去的JI已經死了。不論籃球環境如何，我在基督裡是活著的。 」

此話一出，令許多球迷為他感到難過，並為他祈禱。艾維季後將成為自由球員，有望在其他球隊找機會。