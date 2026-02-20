NBA／勇士處女秀拿12分 波爾辛吉斯盼增加上場時間

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯(右)。 歐新社
從老鷹隊被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），相隔一個月重回賽場，今天穿著勇士戰袍的處女秀碰塞爾蒂克隊攻下12分，儘管新東家最終以110：121吞敗，但勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為愈來愈適應勇士體系，波爾辛吉斯也說希望出賽時間能盡快增加。

板凳出發的波爾辛吉斯今天只上場17分鐘，他回歸賽場雖有些「慢熱」，前兩投都落空，不過下半場投進2記三分彈，助勇士第四節開啟追分模式，一波15：0攻勢縮小差距，無奈最多落後34分差距過大，塞爾蒂克當家球星布朗（Jaylen Brown）又繳出23分、15籃板、13助攻的「大三元」表現，讓綠衫軍擊敗柯瑞（Stephen Curry）持續膝傷缺陣的勇士。

勇士教頭柯爾讚塞爾蒂克表現非常好，「他們打出不可思議的賽季，他們現在就像台機器。」波爾辛吉斯成今天勇士亮點，柯爾說：「他看起來愈來愈自在和融入。」

波爾辛吉斯提到，希望上場時間能盡快提升，上一次出賽已是1月8日的他說：「即便是今晚，我也想再打久一點。即使我在場上精疲力竭，我仍想挑戰自己，但我知道我必須一步一步來，希望下一場再增加一些時間。」

勇士下一戰將面對西區戰績前段班的金塊隊，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷和柯瑞持續缺陣下，波爾辛吉斯在進攻端的表現更為重要。

回歸球場的波爾辛吉斯表示，目前感覺還行，「離完美狀態還很遠，但這是相隔許久後的回歸首戰，我找回了一些精力，感覺很好。」

