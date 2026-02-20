快訊

老婦騎車自摔 女學生熱心1舉動竟須負次責「遭索賠百萬」網炸鍋

賞櫻下山出意外…台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／關鍵時刻遭尼克主帥棄用 紐媒：1.5億美元球星令人失望

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克側翼布里吉斯。 法新社
尼克側翼布里吉斯。 法新社

東區第3的尼克隊今天在主場以111：126不敵東區龍頭活塞隊，雙方本季3度交手都由活塞帶走勝利。關鍵時刻主力前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）又被棄用，紐約郵報直言，1.5億美元的球星最後再度坐冷板凳，令人失望。

比賽關鍵時刻，尼克總教練布朗（Mike Brown） 選擇使用底薪射手沙米特（Landry Shamet），而不是布里吉斯，他受訪時解釋，「沙米特已經投進幾顆球，我們當下就是需要得分。兩人都是非常出色的防守者，所以我選擇繼續讓沙米特留在場上，這不是『因為布里吉斯做不好這個或那個，所以我要把他按在板凳上』的情況。我們只是單純在找得分機會，當時唯一能在三分線外投進球的，就是沙米特。 」

布里吉斯是尼克用5個首輪選秀權換來的優質3D側翼，去年7月又簽下4年1.5億美元合約。今天全場只打25分鐘，外線3投0中，拿到8分。本季三分命中率38.6%；但近8場只有29.7%。

面對擁有不少防守悍將的尼克，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）全場狂轟42分13助攻8籃板，外界開始將他放進年度MVP討論之中，對此，康寧漢直言，「我認為我就是（MVP），如果你不同意，那是你的看法。 」

尼克 活塞

相關新聞

NBA／勇士處女秀拿12分 波爾辛吉斯盼增加上場時間

從老鷹隊被交易到勇士隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），相隔一個月重回賽場，今天穿著勇士戰袍的處女秀...

NBA／關鍵時刻遭尼克主帥棄用 紐媒：1.5億美元球星令人失望

東區第3的尼克隊今天在主場以111：126不敵東區龍頭活塞隊，雙方本季3度交手都由活塞帶走勝利。關鍵時刻主力前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）又被棄用，紐約郵報直言，1.5億美元的球星最後再度

NBA／唐西奇要回歸了！湖人終於盼到三巨頭合體

湖人隊明星賽後終於要迎接難得的「完全體」，聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron J...

NBA／明星賽後右膝仍痛 柯瑞至少再休5場

NBA今天重燃戰火，勇士隊卻沒能迎接當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸，他右膝「跑者膝」的狀態將在10天後重...

NBA／魔術轟27顆三分破隊史紀錄 國王慘吞15連敗穩居爐主

美國職籃NBA奧蘭多魔術今天在客場迎戰沙加緬度國王，全場飆出27顆三分球，刷新隊史單場最多三分球紀錄，最終就以131比9...

NBA／太陽布克第一節就傷退 馬刺喜迎7連勝

太陽隊今天以94：121敗給馬刺隊，當家球星布克（Devin Booker）更只打將近9分鐘就因右髖痠痛退場，太陽教頭奧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。