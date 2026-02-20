NBA／關鍵時刻遭尼克主帥棄用 紐媒：1.5億美元球星令人失望

東區第3的尼克隊今天在主場以111：126不敵東區龍頭活塞隊，雙方本季3度交手都由活塞帶走勝利。關鍵時刻主力前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）又被棄用，紐約郵報直言，1.5億美元的球星最後再度坐冷板凳，令人失望。

比賽關鍵時刻，尼克總教練布朗（Mike Brown） 選擇使用底薪射手沙米特（Landry Shamet），而不是布里吉斯，他受訪時解釋，「沙米特已經投進幾顆球，我們當下就是需要得分。兩人都是非常出色的防守者，所以我選擇繼續讓沙米特留在場上，這不是『因為布里吉斯做不好這個或那個，所以我要把他按在板凳上』的情況。我們只是單純在找得分機會，當時唯一能在三分線外投進球的，就是沙米特。 」

布里吉斯是尼克用5個首輪選秀權換來的優質3D側翼，去年7月又簽下4年1.5億美元合約。今天全場只打25分鐘，外線3投0中，拿到8分。本季三分命中率38.6%；但近8場只有29.7%。

面對擁有不少防守悍將的尼克，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）全場狂轟42分13助攻8籃板，外界開始將他放進年度MVP討論之中，對此，康寧漢直言，「我認為我就是（MVP），如果你不同意，那是你的看法。 」