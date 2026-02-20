NBA／魔術轟27顆三分破隊史紀錄 國王慘吞15連敗穩居爐主

魔術隊今天在客場迎戰國王隊，全場飆出27顆三分球，刷新隊史單場最多三分球紀錄，最終就以131比94大勝，且賞給國王隊史最慘的15連敗紀錄。

魔術總共有7人得分達到雙位數，表現最傑出的是前鋒班凱羅（Paolo Banchero）奪得30分，其中包含砍進5顆三分球，後衛布萊克（Anthony Black）也斬獲20分。

魔術開場並非打得一帆風順，曾於第2節一度落後多達12分，但之後一路反攻，終場就打出37分的巨大差距而逆轉勝。

國王今天則是苦吞難堪的15連敗，且刷新了隊史最長連敗紀錄。

魔術獲勝後，本季例行賽戰績來到29勝25敗，位居東區聯盟第7名；國王輸球後，戰績來到12勝45敗，勝率僅有2成11，暫居全聯盟墊底。