NBA／太陽布克第一節就傷退 馬刺喜迎7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布克(右)。 美聯社
布克(右)。 美聯社

太陽隊今天以94：121敗給馬刺隊，當家球星布克（Devin Booker）更只打將近9分鐘就因右髖痠痛退場，太陽教頭奧特（Jordan Ott）賽後透露布克試圖重返賽場，但被教練團阻止，避免狀況惡化。

布克第一節還有5分24秒就退場，第二節4分46秒時雖回到賽場，但只再打了71秒就再度離場，返回休息室後就再沒回歸。

奧特表示，布克一開始覺得身體狀況可以回到比賽，「一開始幾個來回我沒注意到任何事，第二次時明顯感覺不對勁。」

29歲的布克上月曾因右腳踝扭傷連續缺陣7場，一直休到月初才歸隊，接著打了2場就在碰衛冕軍雷霆隊時休息，減輕右腳踝的負擔，不料今天卻是不同位置出狀況，讓馬刺在6人得分兩位數發揮下收穫7連勝。

今年是29歲的布克第11個NBA賽季，他以場均25.2分居太陽得分王，還有場均6.3助攻和4.0籃板表現，率太陽在競爭激烈的西區暫排第7位。

NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

快艇隊是今年明星賽的東道主，今天明星賽後的第一場比賽就和金塊隊激戰到最後一刻，快艇靠著馬瑟倫（Bennedict Mat...

NBA／唐西奇要回歸了！湖人終於盼到三巨頭合體

湖人隊明星賽後終於要迎接難得的「完全體」，聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron J...

NBA／明星賽後右膝仍痛 柯瑞至少再休5場

NBA今天重燃戰火，勇士隊卻沒能迎接當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸，他右膝「跑者膝」的狀態將在10天後重...

NBA／車禍中全身而退 小鮑爾喊萬幸

前一天發生車禍意外，黃蜂隊後衛小鮑爾（LaMelo Ball）很幸運地毫髮無傷，今天對火箭隊仍能上陣，並繳出11分、7籃...

NBA／獨行俠球星厄文左膝傷勢未癒 本賽季確定報銷

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天宣布，球星厄文（Kyrie Irving）將缺席本賽季剩餘所有比賽，持續自去年3月進行的膝...

