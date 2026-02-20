NBA／太陽布克第一節就傷退 馬刺喜迎7連勝

太陽隊今天以94：121敗給馬刺隊，當家球星布克（Devin Booker）更只打將近9分鐘就因右髖痠痛退場，太陽教頭奧特（Jordan Ott）賽後透露布克試圖重返賽場，但被教練團阻止，避免狀況惡化。

布克第一節還有5分24秒就退場，第二節4分46秒時雖回到賽場，但只再打了71秒就再度離場，返回休息室後就再沒回歸。

奧特表示，布克一開始覺得身體狀況可以回到比賽，「一開始幾個來回我沒注意到任何事，第二次時明顯感覺不對勁。」

29歲的布克上月曾因右腳踝扭傷連續缺陣7場，一直休到月初才歸隊，接著打了2場就在碰衛冕軍雷霆隊時休息，減輕右腳踝的負擔，不料今天卻是不同位置出狀況，讓馬刺在6人得分兩位數發揮下收穫7連勝。

今年是29歲的布克第11個NBA賽季，他以場均25.2分居太陽得分王，還有場均6.3助攻和4.0籃板表現，率太陽在競爭激烈的西區暫排第7位。