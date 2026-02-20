快訊

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

公開病情不到1年「實習醫生」知名男星過世！不敵漸凍人症 享年53歲

春節發票「額度用完」停開？手搖飲公告惹議 總部道歉、公布3大改善作為

NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊當家後衛穆雷。 路透
金塊當家後衛穆雷。 路透

快艇隊是今年明星賽的東道主，今天明星賽後的第一場比賽就和金塊隊激戰到最後一刻，快艇靠著馬瑟倫（Bennedict Mathurin）替補轟下38分高檔演出，加上金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）最後0.9秒追平罰球失手，驚險以115：114留下勝利。

金塊今天最多取得10分優勢，半場打完也握有52：45領先，但快艇第三節打出33：25的逆轉攻勢，反帶著1分領先進入決勝節。

第四節戰況拉鋸，快艇一度握有107：102領先，但金塊靠當家球星約柯奇（Nikola Jokic）連拿5分追平戰局，不過快艇在馬瑟倫投進超前罰球後，約柯奇試圖的追平一擊被洛培茲（Brook Lopez）封掉，洛培茲讀秒階段還找到空檔暴扣得手，讓快艇最後13秒握有113：109領先。

穆雷最後9秒飆進三分球讓金塊保有一線生機，金塊犯規戰術讓馬瑟倫上罰球線後，穆雷最後0.9秒的外線出手又吸引瓊斯（Derrick Jones Jr.）犯規，但穆雷前兩罰雖空心破網，關鍵的第三罰卻彈框而出，讓金塊以1分差錯過延長戰線機會。

從溜馬隊被交易到快艇的馬瑟倫今天繳出轉隊後的代表作，全場22投12中加上13罰12中，轟下本季新高38分，雷納德（Kawhi Leonard）和瓊斯也各有23分和22分；金塊以約柯奇22分、17籃板、6助攻最佳但也出現全場最高的6失誤，穆雷20分、8籃板、8助攻，布朗（Bruce Brown）板凳出發貢獻19分。

金塊 快艇 Jamal Murray

延伸閱讀

NBA／媒體問史上最偉大國際球員？ 約柯奇：你這是要為難我嗎？

NBA／哈登追平三分彈、米契爾致勝罰球 騎士驚險逆轉金塊

NBA／20次互換領先苦戰擊退約柯奇 布朗森：我們找到贏球方法

NBA／約柯奇大三元登史上第2名 布朗森狂飆42分二度延長退金塊

相關新聞

NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

快艇隊是今年明星賽的東道主，今天明星賽後的第一場比賽就和金塊隊激戰到最後一刻，快艇靠著馬瑟倫（Bennedict Mat...

NBA／唐西奇要回歸了！湖人終於盼到三巨頭合體

湖人隊明星賽後終於要迎接難得的「完全體」，聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron J...

NBA／明星賽後右膝仍痛 柯瑞至少再休5場

NBA今天重燃戰火，勇士隊卻沒能迎接當家球星柯瑞（Stephen Curry）回歸，他右膝「跑者膝」的狀態將在10天後重...

NBA／車禍中全身而退 小鮑爾喊萬幸

前一天發生車禍意外，黃蜂隊後衛小鮑爾（LaMelo Ball）很幸運地毫髮無傷，今天對火箭隊仍能上陣，並繳出11分、7籃...

NBA／獨行俠球星厄文左膝傷勢未癒 本賽季確定報銷

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天宣布，球星厄文（Kyrie Irving）將缺席本賽季剩餘所有比賽，持續自去年3月進行的膝...

NBA／險些惹上「大麻煩」 湖人中鋒艾頓一度遭家鄉機場拘留

湖人巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton），在今天傳出於巴哈馬機場遭到拘留的狀況，原因是隨行友人涉嫌持有極少量的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。