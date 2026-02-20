快訊

NBA／車禍中全身而退 小鮑爾喊萬幸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃蜂隊後衛小鮑爾。 路透
前一天發生車禍意外，黃蜂隊後衛小鮑爾（LaMelo Ball）很幸運地毫髮無傷，今天對火箭隊仍能上陣，並繳出11分、7籃板、7助攻，儘管球隊以101：105吞敗，但他表示大家都平安無事已是萬幸。

根據夏洛特WSOC-TV電視台取得的畫面，小鮑爾駕車駛過十字路口時和另台車相撞，影片中的小鮑爾身穿淺綠色的黃蜂隊連帽上衣，從車裡出來後坐進一台黑色的藍寶堅尼離開現場，當時警方已抵達現場。

被問到為何離開現場，小鮑爾反駁說：「不，你該去確認一下。」影片顯示他的左前輪胎消失，小鮑爾也表示活著就充滿感恩，感謝上帝。

警方目前尚未公告結果，也沒有另一位車禍車主的相關資訊，不過影片有顯示車禍後有該名車主冷靜地從車裡出來，走向鮑爾的座車。

被問到另名車禍當事人的狀況，小鮑爾說：「我看到她直接下了車。」

小鮑爾成最近一位發聲車禍意外的夏洛特職業球星，前NFL球隊卡羅來納黑豹的四分衛牛頓（Cam Newton）2014年在一場車禍中背部骨折，當時他的皮卡在美洲銀行體育場附近翻車，發生意外的地點離小鮑爾車禍處不到1英里；2000年，前黃蜂後衛菲爾斯（Bobby Phills）更在一場車落中失去性命。

