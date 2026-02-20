聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／車禍中全身而退 小鮑爾喊萬幸
前一天發生車禍意外，黃蜂隊後衛小鮑爾（LaMelo Ball）很幸運地毫髮無傷，今天對火箭隊仍能上陣，並繳出11分、7籃板、7助攻，儘管球隊以101：105吞敗，但他表示大家都平安無事已是萬幸。
根據夏洛特WSOC-TV電視台取得的畫面，小鮑爾駕車駛過十字路口時和另台車相撞，影片中的小鮑爾身穿淺綠色的黃蜂隊連帽上衣，從車裡出來後坐進一台黑色的藍寶堅尼離開現場，當時警方已抵達現場。
被問到為何離開現場，小鮑爾反駁說：「不，你該去確認一下。」影片顯示他的左前輪胎消失，小鮑爾也表示活著就充滿感恩，感謝上帝。
警方目前尚未公告結果，也沒有另一位車禍車主的相關資訊，不過影片有顯示車禍後有該名車主冷靜地從車裡出來，走向鮑爾的座車。
被問到另名車禍當事人的狀況，小鮑爾說：「我看到她直接下了車。」
小鮑爾成最近一位發聲車禍意外的夏洛特職業球星，前NFL球隊卡羅來納黑豹的四分衛牛頓（Cam Newton）2014年在一場車禍中背部骨折，當時他的皮卡在美洲銀行體育場附近翻車，發生意外的地點離小鮑爾車禍處不到1英里；2000年，前黃蜂後衛菲爾斯（Bobby Phills）更在一場車落中失去性命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。