NBA／唐西奇要回歸了！湖人終於盼到三巨頭合體

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人三巨頭：詹姆斯、里夫斯、唐西奇。 路透
湖人隊明星賽後終於要迎接難得的「完全體」，聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）有望本季第11度合體上陣，明天「洛城內戰」出戰快艇隊。

唐西奇在明星賽周前連續缺陣4場，不過今天表示「有機會」明星賽後回歸；教練瑞迪克（JJ Redick）今天球隊訓練後也表示，先前因腿傷缺席5周的里夫斯將解除上場時間限制。

「很有趣，季前我們談過如何和這三位球員建立默契，他們只一起打了10場比賽，這就是現在我們的處境。」瑞迪克提到，湖人不是唯一遇到傷病問題的球隊，「但今天早上我告訴球員們，剩下28場比賽將是衝刺期。」

開季前54場比賽，湖人「三巨頭」只合體出賽10場，目前33勝21敗排西區第5，瑞迪克希望球隊能把握全員健康的契機，明星賽後取得更多勝場。

先前因右膝痠痛缺陣的湖人先發中鋒艾頓（Deandre Ayton），明星賽後也預期能歸隊。

唐西奇2月5日後就沒出賽紀錄，明星賽雖有上陣但僅僅打了5分鐘，他表示上場時間有受限制，「經過一周休息，能稍微在訓練上跑動絕對是件好事。」

受傷前有場均27.8分排在得分榜第9位的里夫斯也說，全員到齊的湖人有潛力贏下更多比賽，「我們有望取得不錯成績，保持健康有助於實現目標，很期待看到最後成果。」

