NBA／獨行俠球星厄文左膝傷勢未癒 本賽季確定報銷

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導
厄文本季復出無望。 路透
美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天宣布，球星厄文（Kyrie Irving）將缺席本賽季剩餘所有比賽，持續自去年3月進行的膝蓋手術康復。

法新社報導，九度入選全明星賽的厄文，本季尚未出賽，目前正從左膝前十字韌帶撕裂修復手術康復。

厄文在聲明中表示：「這個決定並不容易，但這是正確的選擇。我感謝獨行俠球團、隊友以及球迷在這段過程中的支持。」

他說：「我期待下個賽季以更強姿態回歸。我內心的信念與動力只會愈來愈強。」

獨行俠表示，厄文在復健過程中「穩定進展」，並將在本季剩餘時間持續與球隊保持密切互動。

體育頻道ESPN指出，獨行俠希望厄文能在賽季結束前恢復訓練，開始與備受矚目的新人佛雷格（Cooper Flagg）培養場上默契。

獨行俠在本月交易截止日前，將10度入選NBA全明星賽的戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師。這筆多方交易包含多個未來選秀權，其中包括來自奧克拉荷馬雷霆的今年選秀首輪籤。

