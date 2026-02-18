快訊

NBA／險些惹上「大麻煩」 湖人中鋒艾頓一度遭家鄉機場拘留

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人中鋒艾頓。 路透
湖人巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton），在今天傳出於巴哈馬機場遭到拘留的狀況，原因是隨行友人涉嫌持有極少量的大麻，不過在確認大麻持有人後，艾頓也遭到釋放。

出生於巴哈馬拿騷的艾頓，是2018年NBA選秀狀元，本賽季加盟湖人後繳出平均13.2分、8.5籃板的數據，成為湖人重要的禁區戰力，不過在今天卻傳出艾頓在利用全明星周假期回到家鄉巴哈馬後，今天卻於拿騷的林登．平德林機場遭到拘留，原因為持有少量大麻。

不過艾頓的律師隨即透過聲明表示，調查人員發現，那極少量的大麻並不在艾頓的包包之中，儘管他接受了調查，但很快地就遭到釋放，艾頓只是依照程序性處理配合調查。

儘管NBA在2023年起已經將大麻從藥檢檢查程序中正式移除，不過在巴哈馬仍是對大麻嚴格控管，只要持有超過15克就將構成重罪。

相關新聞

NBA／以唐西奇為核心迎接湖人新時代 珍妮巴斯不排除詹姆斯回歸

湖人在去年完成易主案，長年經營球隊的巴斯家族將多數股權以約100億美元出售給出售給億萬富豪沃爾特（Mark Walter...

NBA／不滿聯盟對擺爛球隊祭重罰 庫班：這是在為下賽季準備

NBA聯盟在近期針對爵士與溜馬「擺爛」爭選秀順位一事開罰，引發各界的一輪，不過身為獨行俠前老闆、現任股東的庫班（Mark...

NBA／康利離隊14天重返北大荒 灰狼神操作省下6.28億美元

灰狼在今年交易大限前將老將後衛康利（Mike Conley）打包送往公牛，在之後輾轉又被送到黃蜂最後遭到裁撤，今天康利也...

NBA／湖人中鋒艾頓涉持大麻 在巴哈馬機場遭扣留

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton），今天因涉嫌持有少量大麻，在巴哈馬機場遭到短暫扣留。他的...

NBA／詹姆斯明星賽訪問讚以色列 無視加薩苦難引發反彈

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天稱許以色列球員阿維亞時表示雖沒去過以色列，「不過聽到的全是好評」。這番話挨轟無視當...

