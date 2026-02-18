NBA／險些惹上「大麻煩」 湖人中鋒艾頓一度遭家鄉機場拘留

湖人巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton），在今天傳出於巴哈馬機場遭到拘留的狀況，原因是隨行友人涉嫌持有極少量的大麻，不過在確認大麻持有人後，艾頓也遭到釋放。

出生於巴哈馬拿騷的艾頓，是2018年NBA選秀狀元，本賽季加盟湖人後繳出平均13.2分、8.5籃板的數據，成為湖人重要的禁區戰力，不過在今天卻傳出艾頓在利用全明星周假期回到家鄉巴哈馬後，今天卻於拿騷的林登．平德林機場遭到拘留，原因為持有少量大麻。

不過艾頓的律師隨即透過聲明表示，調查人員發現，那極少量的大麻並不在艾頓的包包之中，儘管他接受了調查，但很快地就遭到釋放，艾頓只是依照程序性處理配合調查。

儘管NBA在2023年起已經將大麻從藥檢檢查程序中正式移除，不過在巴哈馬仍是對大麻嚴格控管，只要持有超過15克就將構成重罪。