NBA／康利離隊14天重返北大荒 灰狼神操作省下6.28億美元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
康利(中)。 路透

灰狼在今年交易大限前將老將後衛康利（Mike Conley）打包送往公牛，在之後輾轉又被送到黃蜂最後遭到裁撤，今天康利也在「離隊」14天後重新與灰狼簽下老將底薪合約，這也將讓灰狼一口氣省下超過2000萬美元（約台幣6.28億元）的豪華稅支出，完成陣容「無痛升級」。

38歲的康利曾在2021年入選明星賽，不過近年來隨著年紀增加，上場時間也逐步減少，今年上半季他也僅代表灰狼出賽44場其中包括9場先發，平均上場18.5分鐘只能拿下4.4分、2.9助攻，各項數據皆創下個人生涯新低。

而在今年交易大限前，灰狼也決定將康利打包與活塞和公牛進行三方交易案，在清出薪資空間後，也間接促成灰狼之後再從公牛手中換來多森姆（Ayo Dosunmu），不過隨後康利又被公牛打包送到黃蜂，並在被交易的兩天後就遭到黃蜂釋出。

在度過合約澄清期後，康利也在今天正式以底薪與灰狼重新簽約，「離隊」14天後就再度回到北大荒，且還讓灰狼原本高達2400萬美元的豪華稅，一口氣降到僅剩下不到400萬，省了近2000萬美元的支出。

事實上，過去聯盟就曾為了避免類似球員在交易後隨即遭到釋出，又重新與前東家簽約的狀況發生，曾明訂單一球員在被送往第二球隊釋出後，同一賽季不能再與前東家簽約，不過康利在經過「兩次交易」後才遭到釋出，也成功規避了這項限制。

