NBA／湖人中鋒艾頓涉持大麻 在巴哈馬機場遭扣留
美國職籃NBA洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton），今天因涉嫌持有少量大麻，在巴哈馬機場遭到短暫扣留。他的律師表示艾頓未被正式逮捕，同時經調查後已迅速獲釋。
路透社報導，艾頓的律師及2名知情人士表示，艾頓今天在巴哈馬的賓德林國際機場（Lynden PindlingInternational Airport），因涉嫌持有少量大麻而遭短暫扣留。
知情人士指出，巴哈馬出生的艾頓經發現持有大麻後，遭到逮捕並扣留。但艾頓律師佛朗西斯（DevardFrancis）表示，艾頓並未被逮捕，只是在短暫扣留後隨即獲釋。
佛朗西斯說：「調查人員發現那極少量大麻，其實不在艾頓行李中，但仍完成相關調查，隨後迅速放人。」
佛朗西斯指出，大麻是在其他人行李內。
巴哈馬皇家警察部隊（The Royal Bahamas PoliceForce）與湖人均未立即回應置評請求。
儘管巴哈馬對醫療及宗教目的所用之大麻，已採取措施將其合法化，但大麻在巴哈馬仍屬非法。
曾是選秀狀元的艾頓，先前曾效力鳳凰城太陽與波特蘭拓荒者，他是在去年夏天簽下2年約加盟湖人。
