快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人中鋒艾頓涉持大麻 在巴哈馬機場遭扣留

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
湖人隊艾頓。 路透
湖人隊艾頓。 路透

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton），今天因涉嫌持有少量大麻，在巴哈馬機場遭到短暫扣留。他的律師表示艾頓未被正式逮捕，同時經調查後已迅速獲釋。

路透社報導，艾頓的律師及2名知情人士表示，艾頓今天在巴哈馬的賓德林國際機場（Lynden PindlingInternational Airport），因涉嫌持有少量大麻而遭短暫扣留。

知情人士指出，巴哈馬出生的艾頓經發現持有大麻後，遭到逮捕並扣留。但艾頓律師佛朗西斯（DevardFrancis）表示，艾頓並未被逮捕，只是在短暫扣留後隨即獲釋。

佛朗西斯說：「調查人員發現那極少量大麻，其實不在艾頓行李中，但仍完成相關調查，隨後迅速放人。」

佛朗西斯指出，大麻是在其他人行李內。

巴哈馬皇家警察部隊（The Royal Bahamas PoliceForce）與湖人均未立即回應置評請求。

儘管巴哈馬對醫療及宗教目的所用之大麻，已採取措施將其合法化，但大麻在巴哈馬仍屬非法。

曾是選秀狀元的艾頓，先前曾效力鳳凰城太陽與波特蘭拓荒者，他是在去年夏天簽下2年約加盟湖人。

延伸閱讀

NBA／「湖人五虎將」缺陣 溫班亞瑪半場狂轟37分帶隊大勝

NBA／敵人是自己！詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

NBA／艾頓戴眼罩自嘲如「海盜」 湖人主帥曝眼睛狀況不太好

NBA／艾頓傷退湖人防守反而變好！逆轉金塊客場8連戰拔頭籌　

相關新聞

NBA／以唐西奇為核心迎接湖人新時代 珍妮巴斯不排除詹姆斯回歸

湖人在去年完成易主案，長年經營球隊的巴斯家族將多數股權以約100億美元出售給出售給億萬富豪沃爾特（Mark Walter...

NBA／不滿聯盟對擺爛球隊祭重罰 庫班：這是在為下賽季準備

NBA聯盟在近期針對爵士與溜馬「擺爛」爭選秀順位一事開罰，引發各界的一輪，不過身為獨行俠前老闆、現任股東的庫班（Mark...

NBA／康利離隊14天重返北大荒 灰狼神操作省下6.28億美元

灰狼在今年交易大限前將老將後衛康利（Mike Conley）打包送往公牛，在之後輾轉又被送到黃蜂最後遭到裁撤，今天康利也...

NBA／湖人中鋒艾頓涉持大麻 在巴哈馬機場遭扣留

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton），今天因涉嫌持有少量大麻，在巴哈馬機場遭到短暫扣留。他的...

NBA／詹姆斯明星賽訪問讚以色列 無視加薩苦難引發反彈

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天稱許以色列球員阿維亞時表示雖沒去過以色列，「不過聽到的全是好評」。這番話挨轟無視當...

NBA／ESPN球評：故意擺爛輸球被罰款 有球隊老闆根本不鳥

NBA明星賽結束後，球員經過幾天休息，將於台北時間周五重燃戰火，接下來就是激烈的季後賽卡位戰，不過， ESPN資深球評馬克斯(Bobby Marks)爆料，其實已經有球隊開始擺爛，而且已被NBA罰款，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。