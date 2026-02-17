NBA／詹姆斯明星賽訪問讚以色列 無視加薩苦難引發反彈

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天稱許以色列球員阿維亞時表示雖沒去過以色列，「不過聽到的全是好評」。這番話挨轟無視當前加薩衝突和巴勒斯坦人苦難，招致批評聲浪。

NBA全明星賽昨天在加利福尼亞州印格塢（Inglewood）登場，詹姆斯（LeBron James）於賽前受訪時作以上表示。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，詹姆斯談到阿維亞（Deni Avdija）時表示：「我說過我認為他是全明星球員，他目前打得特別出色，就這樣。」

詹姆斯接下來將話題轉向以色列。他說：「如果我在那邊有球迷－我從沒去過以色列－希望你們一直有關注我的職業生涯。我希望我能激勵那邊的人，不只是成為運動好手，也在生活各方面變得更好。希望有一天我能去那裡。就像我說的，我從沒去過，不過聽到的全是好評。」

這番言論隨即在網路上引發反彈。

具英國和美國國籍的評論員哈山（Mehdi Hasan）在X平台轉發半島電視台（Al Jazeera）記者阿瑞安（Laila Al-Arian）貼文時表示：「詹姆斯真是可恥。」

阿瑞安寫道：「整個人權界都說以色列是種族隔離國家，正在進行種族滅絕和種族清洗。詹姆斯卻說：『我聽說以色列很棒。』」

美國網紅派克（Hasan Piker）轉推詹姆斯上述表態的影片時寫道：「他說希望自己能啟發以色列變得偉大（殺害小孩方面）。我心目中的籃球之神跌落神壇。」

也有其他社群媒體用戶批評詹姆斯無視巴勒斯坦人的苦難，或認為在衝突持續之際，對以色列任何形式的讚揚都不妥。

阿維亞成為首位參加NBA全明星賽的以色列球員，寫下歷史。他在洛杉磯快艇主場Intuit Dome進行的第75屆全明星賽登場，成為以色列籃壇重要里程碑。