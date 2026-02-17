快訊

初二回娘家天氣曝！北部涼冷局部低溫13度 這日起回溫中南部上看28度

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

NBA／詹姆斯明星賽訪問讚以色列 無視加薩苦難引發反彈

中央社／ 印格塢16日綜合外電報導
美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯。 路透
美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯。 路透

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天稱許以色列球員阿維亞時表示雖沒去過以色列，「不過聽到的全是好評」。這番話挨轟無視當前加薩衝突和巴勒斯坦人苦難，招致批評聲浪。

NBA全明星賽昨天在加利福尼亞州印格塢（Inglewood）登場，詹姆斯（LeBron James）於賽前受訪時作以上表示。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，詹姆斯談到阿維亞（Deni Avdija）時表示：「我說過我認為他是全明星球員，他目前打得特別出色，就這樣。」

詹姆斯接下來將話題轉向以色列。他說：「如果我在那邊有球迷－我從沒去過以色列－希望你們一直有關注我的職業生涯。我希望我能激勵那邊的人，不只是成為運動好手，也在生活各方面變得更好。希望有一天我能去那裡。就像我說的，我從沒去過，不過聽到的全是好評。」

這番言論隨即在網路上引發反彈。

具英國和美國國籍的評論員哈山（Mehdi Hasan）在X平台轉發半島電視台（Al Jazeera）記者阿瑞安（Laila Al-Arian）貼文時表示：「詹姆斯真是可恥。」

阿瑞安寫道：「整個人權界都說以色列是種族隔離國家，正在進行種族滅絕和種族清洗。詹姆斯卻說：『我聽說以色列很棒。』」

美國網紅派克（Hasan Piker）轉推詹姆斯上述表態的影片時寫道：「他說希望自己能啟發以色列變得偉大（殺害小孩方面）。我心目中的籃球之神跌落神壇。」

也有其他社群媒體用戶批評詹姆斯無視巴勒斯坦人的苦難，或認為在衝突持續之際，對以色列任何形式的讚揚都不妥。

阿維亞成為首位參加NBA全明星賽的以色列球員，寫下歷史。他在洛杉磯快艇主場Intuit Dome進行的第75屆全明星賽登場，成為以色列籃壇重要里程碑。

詹姆斯

延伸閱讀

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

NBA／詹姆斯明星賽吞11敗推高紀錄 無損連22年入選偉大成就

NBA／差點害詹姆斯無緣最老大三元紀錄 里夫斯：全隊都在吼我

NBA／41歲又45天詹姆斯寫最老大三元紀錄 率湖人打趴傷病獨行俠

相關新聞

NBA／詹姆斯明星賽訪問讚以色列 無視加薩苦難引發反彈

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天稱許以色列球員阿維亞時表示雖沒去過以色列，「不過聽到的全是好評」。這番話挨轟無視當...

NBA／ESPN球評：故意擺爛輸球被罰款 有球隊老闆根本不鳥

NBA明星賽結束後，球員經過幾天休息，將於台北時間周五重燃戰火，接下來就是激烈的季後賽卡位戰，不過， ESPN資深球評馬克斯(Bobby Marks)爆料，其實已經有球隊開始擺爛，而且已被NBA罰款，

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在生涯第23個NBA賽季持續刷新紀錄，但對於未來是否繼續征戰，他坦言仍沒有答案。 在出戰個人第22次NBA明星賽前，這位41歲老將面對媒體詢問退休規

NBA／代表主場出征明星賽雷納德狂轟37分 力挺新制仍盼回歸東西區對決

雖然是以遞補方式才勉強進入明星賽，但雷納德（Kawhi Leonard）的強勢表現卻證明了他才是比賽主場館「Intuit Dome」的真正主人。 2026年明星賽落幕，儘管灰狼少主愛德華（Ant

NBA／愛德華明星賽上演世代交替 擊敗世界隊霸氣宣示「最棒的感覺」

2026年全明星賽在洛杉磯快艇主場Intuit Dome以嶄新USA對World賽制登場，41歲的湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）第22度踏上全明星舞台，為「USA Stripes」出戰，3

NBA／詹姆斯明星賽吞11敗推高紀錄 無損連22年入選偉大成就

2026年明星賽落幕，湖人球星詹姆斯（LeBron James）再度站上這項年度盛會舞台，寫下個人生涯第22次入選明星賽的紀錄，持續刷新歷史。 然而隨著「USA Stripes」在冠軍戰慘遭「U

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。