快訊

與淫魔富豪艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

NBA／ESPN球評：故意擺爛輸球被罰款 有球隊老闆根本不鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
上季還是爭冠隊伍的溜馬，本季不僅戰績倒數，可說已無緣季後賽，日前還因擺爛被罰款。 美聯社
上季還是爭冠隊伍的溜馬，本季不僅戰績倒數，可說已無緣季後賽，日前還因擺爛被罰款。 美聯社

NBA明星賽結束後，球員經過幾天休息，將於台北時間周五重燃戰火，接下來就是激烈的季後賽卡位戰，不過， ESPN資深球評馬克斯(Bobby Marks)爆料，其實已經有球隊開始擺爛，而且已被NBA罰款，包括爵士被罰了50萬美元、溜馬則被罰了10萬美元，而馬克斯進一步說，部分有錢的老闆，根本不鳥NBA的罰款，起不了太大作用。

下半季開始有球隊故意擺爛輸球，已成為NBA的陋習，主要就是即然打不進季後賽，就把目標瞄準下季選秀順位；雖NBA選秀順位是採樂透抽籤制度，但對擺爛球隊來說，只要機率提高就好，根本不在乎比賽結果，使得後半段比賽變得難看。

NBA總裁席佛，在明星賽前就宣布最近爵士及溜馬隊最近比賽中，不派出健康球員出賽，分別罰款50萬美元及10萬美元。溜馬雖是上季與雷霆爭冠的球隊，但本季因球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）報銷，本季幾乎一開打就已放棄，明星賽前戰績15勝40負，東區倒數第二，可說已無緣季後賽，至於爵士在西區則是18勝38負排名倒數第三。

馬克斯指出，這些罰款不一定能起到威懾作用，因為有些球隊老闆財力雄厚。「當有機會在選秀順位占據前三或前四時，罰多少錢老都會買單，因為這些球員未來可能影響深遠；有球隊就告訴我，只要選秀位排名在前，罰700萬美元還是800萬美元，我們都會付。」所以馬克斯提醒，如果NBA可以用選秀權順位做為處分，相信這事的結果會不一樣。

相關新聞

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在生涯第23個NBA賽季持續刷新紀錄，但對於未來是否繼續征戰，他坦言仍沒有答案。 在出戰個人第22次NBA明星賽前，這位41歲老將面對媒體詢問退休規

NBA／代表主場出征明星賽雷納德狂轟37分 力挺新制仍盼回歸東西區對決

雖然是以遞補方式才勉強進入明星賽，但雷納德（Kawhi Leonard）的強勢表現卻證明了他才是比賽主場館「Intuit Dome」的真正主人。 2026年明星賽落幕，儘管灰狼少主愛德華（Ant

NBA／愛德華明星賽上演世代交替 擊敗世界隊霸氣宣示「最棒的感覺」

2026年全明星賽在洛杉磯快艇主場Intuit Dome以嶄新USA對World賽制登場，41歲的湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）第22度踏上全明星舞台，為「USA Stripes」出戰，3

NBA／詹姆斯明星賽吞11敗推高紀錄 無損連22年入選偉大成就

2026年明星賽落幕，湖人球星詹姆斯（LeBron James）再度站上這項年度盛會舞台，寫下個人生涯第22次入選明星賽的紀錄，持續刷新歷史。 然而隨著「USA Stripes」在冠軍戰慘遭「U

NBA／柯瑞宣布明年重返三分球大賽 盼攜手湯普森「浪翻」鳳凰城

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在明星週期間透過NBC轉播親口宣布，自己將於明年鳳凰城舉行的三分球大賽復出，再度挑戰榮耀。 雖然今年因膝傷無緣在明星賽賽場獻技，但柯瑞場邊談笑風

NBA／明星賽新制愛德華勇奪MVP 讚世界隊溫班亞瑪帶頭認真拚

2026年NBA明星賽於洛杉磯快艇主場Intuit Dome登場，在全新賽制下，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）率領Stars隊以47比21擊敗Stripes隊，拿下最終勝利，榮膺

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。