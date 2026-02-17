NBA／ESPN球評：故意擺爛輸球被罰款 有球隊老闆根本不鳥

NBA明星賽結束後，球員經過幾天休息，將於台北時間周五重燃戰火，接下來就是激烈的季後賽卡位戰，不過， ESPN資深球評馬克斯(Bobby Marks)爆料，其實已經有球隊開始擺爛，而且已被NBA罰款，包括爵士被罰了50萬美元、溜馬則被罰了10萬美元，而馬克斯進一步說，部分有錢的老闆，根本不鳥NBA的罰款，起不了太大作用。

下半季開始有球隊故意擺爛輸球，已成為NBA的陋習，主要就是即然打不進季後賽，就把目標瞄準下季選秀順位；雖NBA選秀順位是採樂透抽籤制度，但對擺爛球隊來說，只要機率提高就好，根本不在乎比賽結果，使得後半段比賽變得難看。

NBA總裁席佛，在明星賽前就宣布最近爵士及溜馬隊最近比賽中，不派出健康球員出賽，分別罰款50萬美元及10萬美元。溜馬雖是上季與雷霆爭冠的球隊，但本季因球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）報銷，本季幾乎一開打就已放棄，明星賽前戰績15勝40負，東區倒數第二，可說已無緣季後賽，至於爵士在西區則是18勝38負排名倒數第三。

馬克斯指出，這些罰款不一定能起到威懾作用，因為有些球隊老闆財力雄厚。「當有機會在選秀順位占據前三或前四時，罰多少錢老都會買單，因為這些球員未來可能影響深遠；有球隊就告訴我，只要選秀位排名在前，罰700萬美元還是800萬美元，我們都會付。」所以馬克斯提醒，如果NBA可以用選秀權順位做為處分，相信這事的結果會不一樣。