NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯創下連續22年入選明星賽的紀錄。 路透社
詹姆斯創下連續22年入選明星賽的紀錄。 路透社

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在生涯第23個NBA賽季持續刷新紀錄，但對於未來是否繼續征戰，他坦言仍沒有答案。

在出戰個人第22次NBA明星賽前，這位41歲老將面對媒體詢問退休規劃時語氣平靜卻意味深長地說：「當我知道的時候，你們就會知道。我現在真的不知道。我只想好好活著，就這麼簡單。」

詹姆斯並未正面回應今夏是否退役或退役後生涯安排的問題，不過他鬆口表示，未來有興趣成為NBA球隊老闆團的一員。適逢聯盟總裁席佛（Adam Silver）日前透露，董事會將於3月討論擴編議題，外界也揣測詹姆斯轉型為老闆的時程，或許比想像中更接近。

然而對詹姆斯而言，眼前最重要的仍是湖人的季後賽征途。湖人目前戰績33勝21敗，暫居西區第5。儘管很有機會直接取得季後賽門票，但54場比賽打完，湖人總得分6264分，失分同樣也是6264分，攻守表現起伏不定。

詹姆斯強調，「現在是為季後賽做準備。馬拉松已經跑完，接下來是衝刺階段。我們動機一樣，心態一樣。」

談到球隊狀態，他直言健康才是一切基礎。「當我們打出最佳表現時，看起來非常出色；但狀況糟糕時，也會難以直視。最重要的是我們能否保持健康，在衝刺開始前建立化學效應。」

本季詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）同場健康出戰僅10場，湖人取得7勝3敗的佳績，顯示三巨頭若能穩定合體，戰力可觀。不過唐西奇因腿後肌輕微拉傷缺席湖人最近4場比賽，明星賽期間也僅計畫有限度上場。

在明星周假期過後，湖人首戰將對上同城洛杉磯快艇，展開例行賽最後衝刺階段，屆時陣容有望全員到齊。詹姆斯再次強調：「我們現在最重要的就是健康，這點再清楚不過。」

至於季後賽能走多遠？詹姆斯保持審慎態度。「很難說。這是一支新組合，我們加入了艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia），幾場前又迎來肯納德（Luke Kennard）。到底能做到什麼，真的還要看實際磨合。」

