NBA／代表主場出征明星賽雷納德狂轟37分 力挺新制仍盼回歸東西區對決

雖然是以遞補方式才勉強進入明星賽，但雷納德（Kawhi Leonard）的強勢表現卻證明了他才是比賽主場館「Intuit Dome」的真正主人。

2026年明星賽落幕，儘管灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）榮獲MVP，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也在攻守兩端展現侵略性，但若論整體表現與場上宰制力，快艇當家球星雷納德無疑才是本屆最出色的球員。

在家鄉洛杉磯球迷面前出戰，雷納德火力全開，在3場迷你賽制對抗中合計攻下37分，其中在關鍵一役獨攬31分，率領「USA Stripes」挺進冠軍戰，成為全場最耀眼焦點。尤其在第3場比賽末段，他展現招牌冷血本色，不僅多次中距離得手，還在終場前命中關鍵三分，點燃全場氣氛。

KAWHI TOOK OVER IN HIS OWN BUILDING 🚨



31 POINTS IN 12 MINUTES... and the winner to send USA Stripes to the championship! pic.twitter.com/uPf5ezyfdP — NBA (@NBA) 2026年2月16日

儘管賽制瑕疵讓雷納德所屬球隊被迫要連打3場比賽，以至於在決賽明顯受到體能影響，最後以大比分之差落敗，這也讓雷納德無緣搶MVP，留下一絲遺憾。

賽後雷納德談到今年採用的「美國對世界」新賽制時表示肯定，但也坦言仍偏好傳統東西區對抗模式。

雷納德與杜蘭特。 路透社

「我覺得這次形式不錯，」雷納德說，「老實講我們直到來到現場才真正搞清楚規則。比賽進行中還在討論2勝1敗該怎麼算，是看分差還是什麼方式晉級。」

他接著補充：「我覺得這樣的嘗試很好，但如果回到東區對西區，我也覺得會很棒。我相信大家還是會全力競爭。」

NBA ALL-STAR 2026 WAS CINEMA 🍿



G1: Wemby/Ant OT duel, Barnes winner

G2: Ant for the lead, Fox for the win

G3: Kawhi 31 points, including the winner pic.twitter.com/4ixIetW6iJ — NBA (@NBA) 2026年2月16日

本屆明星賽整體強度與戲劇性明顯高於近年水準，多場比賽都打到最後一刻才分出勝負，球員防守強度與比賽投入度都獲得外界肯定。雷納德在家鄉球迷歡呼聲中大放異彩，無論攻守兩端都展現頂級球星價值，雖未帶隊奪下最終冠軍，卻贏得滿場掌聲。

聯盟未來是否持續沿用USA對World的賽制仍有待觀察，但可以確定的是，今年的明星賽成功點燃競爭氛圍。而雷納德在主場的強勢演出，也再次證明他在大場面舞台上的沉穩與統治力。