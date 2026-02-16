NBA／代表主場出征明星賽雷納德狂轟37分 力挺新制仍盼回歸東西區對決
雖然是以遞補方式才勉強進入明星賽，但雷納德（Kawhi Leonard）的強勢表現卻證明了他才是比賽主場館「Intuit Dome」的真正主人。
2026年明星賽落幕，儘管灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）榮獲MVP，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也在攻守兩端展現侵略性，但若論整體表現與場上宰制力，快艇當家球星雷納德無疑才是本屆最出色的球員。
在家鄉洛杉磯球迷面前出戰，雷納德火力全開，在3場迷你賽制對抗中合計攻下37分，其中在關鍵一役獨攬31分，率領「USA Stripes」挺進冠軍戰，成為全場最耀眼焦點。尤其在第3場比賽末段，他展現招牌冷血本色，不僅多次中距離得手，還在終場前命中關鍵三分，點燃全場氣氛。
儘管賽制瑕疵讓雷納德所屬球隊被迫要連打3場比賽，以至於在決賽明顯受到體能影響，最後以大比分之差落敗，這也讓雷納德無緣搶MVP，留下一絲遺憾。
賽後雷納德談到今年採用的「美國對世界」新賽制時表示肯定，但也坦言仍偏好傳統東西區對抗模式。
「我覺得這次形式不錯，」雷納德說，「老實講我們直到來到現場才真正搞清楚規則。比賽進行中還在討論2勝1敗該怎麼算，是看分差還是什麼方式晉級。」
他接著補充：「我覺得這樣的嘗試很好，但如果回到東區對西區，我也覺得會很棒。我相信大家還是會全力競爭。」
本屆明星賽整體強度與戲劇性明顯高於近年水準，多場比賽都打到最後一刻才分出勝負，球員防守強度與比賽投入度都獲得外界肯定。雷納德在家鄉球迷歡呼聲中大放異彩，無論攻守兩端都展現頂級球星價值，雖未帶隊奪下最終冠軍，卻贏得滿場掌聲。
聯盟未來是否持續沿用USA對World的賽制仍有待觀察，但可以確定的是，今年的明星賽成功點燃競爭氛圍。而雷納德在主場的強勢演出，也再次證明他在大場面舞台上的沉穩與統治力。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。